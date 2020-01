Rómulo Roux: “Esta administración ya no tiene excusas para cumplirle al pueblo”

Luego del informe a la nación presentado por el Presidente de la República Laurentino Cortizo, el líder de Cambio Democrático, Rómulo Roux, manifestó que el mandatario ya no tiene excusas para no cumplir sus promesas. Según Roux, las necesidades del pueblo panameño son tantas y no hay tiempo que perder, mucho menos mirando hacia atrás y dando excusas.

Roux mostró su preocupación, señalando que hace falta un plan del gobierno para resolver los graves problemas del país, y lamentó que el presidente Cortizo se enfocara más en reiterar lo que ya todos los panameños saben que está mal, en vez de informarle al país cómo reactivará la economía, generará empleos, enfrentará los altos índices de inseguridad o resolverá los problemas de medicamentos, uno de los temas que comprometen la salud de los panameños.





“El informe a la nación del presidente Cortizo no fue más que un resumen de lo que todos sabemos que está mal en el país, producto de la incapacidad del peor gobierno que tuvimos con Juan Carlos Varela. Lo que está mal lo abordamos durante la pasada campaña electoral, eso no es novedad. Pero ya se acabaron las excusas, porque con el inicio de este año 2020, esta administración trabaja con su propio presupuesto y ya no tiene excusas para no cumplirle al pueblo”, sostuvo Roux.

“Cómo se va a reactivar la golpeada economía del país, para generar los empleos que nos permitan reducir la tasa de desempleo, cómo y cuándo se va a solucionar la falta de agua potable que tienen muchos panameños, cómo vamos a garantizarle medicamentos a todos los panameños, cómo vamos a enfrentar la inseguridad que se ha tomado las calles. Eso son los temas que le interesan al pueblo y debió explicar el presidente, no enfocarse solamente en responsabilizar a los demás”, manifestó.

Roux, también manifestó que hay que reconocer que en lo que va del gobierno del presidente Cortizo se han dado cosas positivas, como los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o el nuevo jefe del Ministerio Público (MP) en reemplazo de Kenia Isolda Porcell; sin embargo, insiste en que no puede ocurrir lo que se dio con Varela, quien “se la pasó los cinco años echándole la culpa al Gobierno CD, sin hacer nada por los problemas que afectan a todos los panameños”.

Finalmente, Roux reiteró el compromiso de CD de apoyar todas las gestiones que impulse el Ejecutivo para resolver los problemas que enfrenta el país y los panameños, pero también seguirá de cerca y criticará las cosas que estén mal y que afectan a todos, puesto que no podemos volver a experimentar cinco años más de retroceso como ocurrió con Varela.