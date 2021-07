Roux y Martinelli se dan con todo en Redes Sociales

Rómulo Roux y Ricardo Martinelli protagonizaron en redes sociales un interesante intercambio de mensajes, con un elevado tono y que arrecia diferencias entre los más potables opositores de cara a las elecciones de 2024.

El primero golpe vino de parte de Martinelli, tras reaccionar a unas declaraciones de Yanibel Abrego.

El presidente de CD no se quedo en silencio y dedicó varias líneas para dar respuesta al presidente de Realizando Metas.

Tras la respuesta de Roux, Martinelli publicó en Twitter que no cometería el error de revivir otro muerto político como en el pasado.

En mi vida he revivido demasiados muertos políticos. No pienso cometer ese error otra vez. Si quieren protagonismo que se lo ganen trabajando; no bailando en tic tok, ni buscando respuestas mías.

— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) July 6, 2021