Resultados del ensayo de la vacuna china contra el Covid-19 podrían ser alentadores

Un voluntario chino que participó en un ensayo clínico de la vacuna contra el nuevo coronavirus manifestó que los resultados de su prueba después de la observación parecen ser alentadores, según publicó la cadena china CCTV.

China aprobó el 16 de marzo el inicio de ensayos clínicos sobre una vacuna recombinante contra la neumonía causada por el nuevo coronavirus (COVID-19), que fue desarrollada por la Academia de Ciencias Médicas Militares de China en la ciudad de Wuhan, provincia central china de Hubei.





Chen Wei, investigadora de la Academia de Ciencias Médicas Militares y académica de la Academia China de Ingeniería, trabaja como líder del equipo de investigación.

Zhu Aobing, uno de los 108 voluntarios reclutados para las pruebas de la vacuna, terminó la observación médica y regresó a casa. Antes de abandonar el centro de observación, le realizaron un análisis de sangre y una tomografía computarizada de los pulmones.

“Ya salieron los resultados. Todos mis indicadores en los análisis de sangre y la TC son normales. El resultado del análisis de sangre pertenece a los datos experimentales de los expertos, y son ellos quienes deberán revelarlo más tarde. Pero, de lo que estoy seguro es de que los resultados deberían ser muy alentadores”, aseguró Zhu.

Zhu dijo que, aunque ha regresado a casa, aún necesita cooperar con el equipo de expertos.

“Aunque he regresado a casa, no significa que la observación haya terminado. En los próximos seis meses, aún tengo que cooperar con un grupo de expertos para que me realicen análisis de sangre”, explicó Zhu.

Zhu indicó que no necesitaría un autoaislamiento de 14 días en casa y que podría vivir directamente una vida normal. Otros voluntarios también están pasando gradualmente por la observación y regresando a casa.

“Nosotros, quienes estábamos en el mismo grupo de voluntarios, que yo sepa, no tuvimos reacciones adversas obvias. Pocos tuvieron fiebre baja, pero sus temperaturas corporales volvieron pronto a la normalidad. Ya que recibimos la vacunación a distintas horas, tuvimos que salir del centro de observación en diferentes grupos”, recordó Zhu.

Zhu también elogió los investigadores por sus grandes esfuerzos en la prevención y control de epidemias.

Avanzan hacia la segunda fase

El laboratorio chino basado en Tianjin, CanSino Biologics se dispone a avanzar a la segunda fase y está reclutando ahora 500 voluntarios que a diferencia de los primeros podrán participar de los test desde sus domicilios.

Se conoció, que los nuevos voluntarios que quieran someterse a las pruebas deben tener entre 18 y 60 años y sin antecedentes de infección por el nuevo coronavirus.