Dispersión del voto peruano y su fractura

Aún sin conocer hasta hoy 8 de junio, el resultado final de la segunda vuelta en El Perú, podemos colegir por los resultados oficiales anunciados hasta ahora por la ONPE, que hay algo que debemos tener bien claro y es la manifiesta fracción del voto depositado entre la Capital Peruana (LIMA) la Costa Norte y otras zonas del país.

Las primeras cifras porcentuales suministradas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) nos muestran una clara panorámica que sin temor a la duda podemos señalar los lugares de clara inclinación hacia la candidata de la derecha Keiko Fujimori, (FUERZA POPULAR) y las zonas que respaldan al candidato de las Izquierdas Pedro Castillo (PERU LIBRE).

La Región de Los Andes y el Sur de El Perú avalaron con su voto a Pedro Castillo, Lima y la costa norte y una buena parte de la selva se inclinaron por la candidata derechista Keiko Fujimori.

Esta distribución del voto, evidencia las preferencias geográficas-electorales por zonas; las comunidades del sur históricamente han sido depositarias de un voto antiestablishment, mientras que la Capital Lima y las comunidades de la costa norte suelen votar por candidatos de clara tendencia de derecha.

Pedro Castillo se alzó con el triunfo en 16 regiones de un numero de 24, En el norte y en el centro de los Andes ganó en las regiones de San Martín, Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Pasco y Junín. Además, ganó en Áncash, región ubicada al norte de Lima. En la selva ganó en la región de Madre de Dios. En los Andes sur, bloque que siempre suele votar de manera distinta a Lima, Castillo triunfó en Huancavelica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. En Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno ganó con más del 80% de los votos. (Elecciones en Perú: el mapa que explica la división del voto entre el «sur antisistema» favorable a Castillo y las ciudades que votaron por Fujimori. “Pierina Pighi Bel @PierinaPighi” BBC News Mundo).

Como educador y profesor de educación comparada, me ha tocado estudiar el sistema educativo peruano, en el Perú, como en casi toda Latinoamérica, hay cientos de miles de familia que gastan cientos de miles de dólares en escuelas privadas para sus hijos y otras que con un alto costo y grandes sacrificios pueden enviarlos a escuelas públicas gratuitas. Y ese acceso a la educación es solo una de las muchas dimensiones en las que se ponen de manifiesto las diferencias entre los niveles socioeconómicos altos, medios y bajos de ese país. Si me pidieran dibujar esa realidad sobre una hoja, tal vez diseñaría una pirámide: la pirámide de las clases sociales. He considerado esbozar este escenario para contribuir a la explicación del porque el comportamiento del electorado en esta actual coyuntura.

El sur peruano viene votando en los últimos 20 años antiestablishment, es un voto contestatario, ese voto cabe señalar que esta cultivado desde hace muchos años y yo diría que fue subestimado parafraseando al analista político Gonzalo Banda. «más que un voto de izquierda es un voto que reúne varias cosas: tiene de reivindicación y de identidad, una inclinación por los candidatos con raigambre mestiza, andina» (Banda). A la par del triunfo de Castillo, Keiko se alzó con el triunfo en ocho regiones: Lima, la capital; Ica, las regiones del norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y las regiones selváticas Ucayali y Loreto.

Ante estas reflexiones cabe preguntarse si el próximo gobierno con quien sea a la cabeza tendrá la voluntad y la capacidad para resolver las fracturas actuales o se continuara con ellas, para que los peruanos tengan que salir a dirimirlas cada cinco en años en las urnas.

Profesor Rogelio Antonio Mata Grau.