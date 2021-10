Presidente Cortizo anuncia que ferias en el país se reactivarán en 2022

Durante el cierre de la Gira de Trabajo Comunitario (GTC), en Soná, el presidente de la República, Laurentino Cortizo anunció la reactivación de las ferias a nivel nacional para el próximo año.

Indicó que los ministerios de Salud (Minsa) y de Desarrollo Agropecuario (Mida) estarán coordinando con los patronatos de las ferias del país las medidas de bioseguridad que se adoptarán para el desarrollo de estos eventos.

El mandatario adelantó, que uno de los requisitos para poder entrar a estas actividades será contar con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19; lo cual será verificado a través de la tarjeta de vacunación o con el código QR.

«En el tema de la COVID-19 no hemos ganado nada, no nos equivoquemos, hemos avanzado pero todavía nos falta para controlar aún más este enemigo. Tengamos mucho cuidado en no relajar las medidas, en estar quitándonos la mascarilla», advirtió el gobernante panameño exhortando a la población a seguir cuidándose.

«Me siento honrado de estar aquí y servirle al país, disfruto las giras de trabajo comunitario, el calor humano, ese abrazo de verdad, sincero, eso no tiene precio. Es un honor ser presidente de este gran país», concluyó.