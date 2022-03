Presidente Cortizo: Las mujeres tienen un impacto transversal en el desarrollo de un país

Celebrando el Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, participó de la inauguración del Foro Regional Mujeres de Impacto, el cual pretende establecer una plataforma que visibilice y promueva la participación plena, la igualdad de oportunidades y el ejercicio de liderazgo de las féminas en todos los niveles de la vida política, económica y social.

El Foro Regional Mujeres de Impacto se llevará a cabo este martes 8 y miércoles 9 de marzo en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en Amador, con la participación de expositores nacionales e internacionales.

«Las mujeres hacen lo que tienen que hacer por darle paz y tranquilidad a sus hijos; hay una cantidad de mujeres profesionales que, con gran esfuerzo, terminaron su carrera en la universidad. El esfuerzo de las mujeres de la Fuerza Pública, son leales; el esfuerzo de las enfermeras en la pandemia, conozco muchas maestras, profesoras», comentó Cortizo para destacar el rol de las mujeres en Panamá.

El jefe del Ejecutivo compartió «lo que significa una madre para un hijo que hoy es presidente de la República. No hay un día que no le pida que me cuide y me proteja. No hay un solo día, antes de salir al trabajo, que no abra mi cartera y le diga a mi mamá que me acompañe».

Cortizo anunció que el Plan de Acción de su gobierno mantiene la creación del Ministerio de la Mujer «por el impacto transversal que tiene la mujer en el desarrollo de un país, no solo en lo social, sino también en lo económico».

Se conoció que en el Foro Mujeres de Impacto, se abordarán temas como el estado de los derechos de la mujer y equidad de género en América Latina; rol de la mujer como agente catalizador en la recuperación de las economías; equiparación salarial y equidad en puestos de alta dirección; nuevas tendencias en la gestión social para la promoción de la equidad de género; mujer y política: desafíos en la participación hacia la administración gubernamental, y mujer y acceso a la justicia.

En 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó la elaboración de una Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que termina siendo aprobada en 1967.

En 1975 la Organización de las Naciones Unidas consideró que se necesitaba hablar del tema y resaltar su relevancia a nivel mundial, ya que no podía quedar duda de que es una prioridad para todos los países del mundo. Desde ese año, el 8 de marzo se conmemora como Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, luego que la Declaración de Beijing estableció que los derechos de las mujeres son considerados derechos humanos.

Durante la inauguración del Foro, el presidente Cortizo entregó reconocimientos a tres mujeres destacadas: la expresidenta Mireya Moscoso (ámbito político), la exprocuradora de la Administración Alma Montenegro (ámbito jurídico) y Elisa Suárez (ámbito empresarial).