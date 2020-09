Vicepresidente Mike Pence participó en la Marcha de Oración en Washington DC

Miles de cristianos abarrotaron el National Mall en el centro de Washington ayer sábado para orar por Estados Unidos, en la denominada Marcha de Oración, liderada por Franklin Graham, hijo del fallecido evangelista Billy Graham.

Según los organizadores, la marcha contó con la participación de cerca de 80 mil personas, iniciando desde el Lincoln Memorial hasta el Capitolio de Estados Unidos.

El vicepresidente Mike Pence participó del evento y habló desde las escaleras del monumento a Lincoln, señalando que asistió para presentar los “saludos y gratitud” del Presidente Donald Trump.

“Hoy, en esta marcha de oración en Washington, ustedes continúan una gran tradición”, dijo Pence. «Desde la fundación de nuestra nación, el pueblo estadounidense y nuestros líderes han acudido a la oración en tiempos difíciles”, expresó.

Los votantes protestantes, representan uno de los sectores que apoyan la candidatura de Donald Trump en su intención reeleccionista, y la presencia de Pence en el evento ha sido traducida por muchos como la conexión entre el presidente estadounidense y la iglesia cristiana evangélica.

“For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.” (Matthew 18:20) #PrayerMarch2020 #WashingtonDC pic.twitter.com/PH1npj86pS

— Franklin Graham (@Franklin_Graham) September 27, 2020