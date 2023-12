Lombana silenció a Torrijos; “usted pidió el voto para los que hoy nos gobiernan”

En una épica batalla en la plataforma X (antes Twitter), el candidato presidencial por el partido MOCA, Ricardo Lombana, silenció al expresidente y candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, en medio de un intercambio de mensajes públicos en la red social.

Todo comenzó cuando Torrijos, uno de los candidatos más afectados por el fallido contrato minero por parecer para muchos un oportunista, publicó un mensaje sobre la descentralización y el uso de los recursos públicos en las necesidades de las comunidades, cerrando su mensaje con la expresión: “Se acaba el relajo de los que han venido aprovechándose del Estado para hacer politiquería”.

La descentralización pasa por poner los recursos del

Estado en función de las necesidades de las comunidades y que no se pierdan en el camino. Vamos a devolverle la esperanza a los panameños, y lo haremos con transparencia. Se acaba el relajo de los que han venido… — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) December 12, 2023

Tras el mensaje, Lombana citó lo expresado por Torrijos señalando:

“La politiquería, descentralización paralela, la minera, el presupuesto de la asamblea, sólo algunos ejemplos del gobierno que usted votó y por el que llamó a votar a los panameños. En campaña nadie asume responsabilidades pero por suerte aquí nada se borra.”

Luego del petardo de líder del Movimiento Otro Camino, Torrijos se vio obligado a responder, sacando en cara a Lombana que había sido parte de su gobierno:

“Las ansias de figurar no son buena consejera, te llevan a buscar culpas y culpables donde no están. Yo de este gobierno no tengo que responder. Respondo por el mío, del cual fuiste ministro consejero y cónsul en la embajada en Washington”.

Las ansias de figurar no son buena consejera, te llevan a buscar culpas y culpables donde no están. Yo de este gobierno no tengo que responder. Respondo por el mío, del cual fuiste ministro consejero y cónsul en la embajada en Washington. — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) December 12, 2023

Lombana, siendo más astuto que Torrijos en esta ocasión lo silenció, recordándole al exmandatario, con un video, que había pedido votos para los que hoy dirigen el Estado:

“Pero ¿este no es usted pidiendo el voto para los delincuentes que hoy nos gobiernan? Yo corrí CONTRA esos delincuentes y advertí que se robarían el país.”

Pero ¿este no es usted pidiendo el voto para los delincuentes que hoy nos gobiernan? Yo corrí CONTRA esos delincuentes y advertí que se robarían el país. https://t.co/ZbdoWQzeBp pic.twitter.com/o6vbSyD8eN — Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) December 12, 2023

Después del último golpe de Lombana, Torrijos no respondió.