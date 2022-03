Ucrania y Rusia, un vínculo milenario

La relación histórica entre las Repúblicas de Rusia y Ucrania cuyos nacimientos se sitúan en la Rus de Kiev data de 1,200 años. Constituyen una Federación de tribus eslavas las cuales dominaron la parte noroeste de Europa durante toda la edad media y tenía su centro político y económico en la capital ucraniana. A partir de allí se da lo que se considera el comienzo de la historia del nacionalismo ruso. Los moscovitas consideran que todos los eslavos al oriente pertenecen a una sola cultura asentada en el cristianismo ortodoxo, las raíces eslavas y el idioma ruso. Ucrania y Bielorrusia estarían incluidas en esa cultura, con los nombres tradicionales de «Rusia pequeña» y Rusia Blanca» (Hughes, Lindsey. Russia in the Age of Peter the Great. New Haven, CT; London: Yale University Press, 1998)

Por toda la información histórica que he manejado me veo compelido a señalar, que por los lazos históricos y culturales entre ambas naciones se ha marcado una actitud paternalista del Kremlin hacia Ucrania, por lo que evoco el adagio moscovita sobre el pueblo el Kremlin y sobre el Kremlin solo Dios el Estado Ucraniano se encuentra en la esfera de influencia de Moscú, de allí que cualquiera atisbo de injerencia extranjera occidental, resultará inaceptable. Otro aspecto importante es la demografía ucraniana, un 17 % de la población del país se identifica con la etnia rusa y casi un tercio habla ruso como lengua nativa, la mayoría de esos habitantes se ubican en la península de Crimea que Rusia se anexióno en el 2014 y especialmente en el Donbás.

Intereses geopolíticos

La idea de que existan bases militares de la OTAN en territorio ucraniano, en el mismo corazón de la cultura rusa, es para desvelar permanentemente al Señor Putin. Después de que las Repúblicas Bálticas: Estonia, Lituania y Letonia pasarán de la órbita Soviética a la europea una adhesión de Ucrania al bloque occidental y ser miembro de la OTAN en las narices Rusas, dañaría la posición de Rusia en la zona y colocaría a USA a las puertas de su frontera occidental, respirándole en la nuca al Señor Putin. En este caso una Ucrania hostil se convertiría en una amenaza para la supervivencia de Rusia.

La crisis energética

La actual crisis energética por la cual atraviesa Europa, ha acentuado la importancia de Ucrania, ya que Moscú es el principal proveedor de gas natural del continente, controlando el 40% de las importaciones, este trasiego de gas natural se realiza a través de los gasoductos que cruzan Ucrania, pero este rol subordina el abastecimiento a las disputas entre Kiev y Moscú.

Para sortear esta situación el Kremlin está diversificando las rutas con nuevos gasoductos como el Nord Stream 2 y el Turkztream, con estas estructuras Rusia lograría abastecer a Alemania y Turquía sus dos clientes principales sin necesidad de cruzar la frontera ucraniana. A propósito de esta situación me atrevo a sostener que la pugna real entre Rusia y Occidente es por sus relaciones energéticas con Alemania.

Veamos, según George Friedman, presidente de STRATFOR en el Chicago Council on Foreign Affairs Consejo de Chicago para asuntos mundiales. «El interés primordial de Estados Unidos, por el que hemos luchado en guerras durante un siglo (la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría), han sido las relaciones entre Alemania y Rusia, porque unidas son la única fuerza que nos puede suponer una amenaza», por eso coincido con algunas opiniones de analistas, que sostienen que la crisis de Ucrania no tiene nada que ver con Ucrania, sino con Alemania y, en particular, con un oleoducto que une Alemania con Rusia llamado Nord Stream 2.

Washington lo ha declarado su amenaza principal razón por la cual lo ha tratado de sabotear, de manera que más que hacernos creer que la acción de Putin es para elevar su supremacía en Europa son los intereses USA lo que lo llevan a este USA a convertirse en el Director de la orquesta, porque lo considera una amenaza a su primacía en Europa. Al mismo tiempo las autoridades de Alemania la economía más grande de Europa causó una gran irritación la semana pasada al negarse a extenderé una licencia de reexportación a Estonia para que enviara a Ucrania artillería de fabricación alemana.

Conclusión:

Ucrania es una región inestable plagada de conflictos y resentimientos nacionalistas alentados desde afuera de sus fronteras. Desde octubre de 2013 Ucrania se convierte en la prioridad de la política internacional Rusa y en la razón de un serio enfrentamiento diplomático comercial y económico con Estados Unidos y Europa, los errores del enemigo ayudan a convertir una crisis en oportunidades, (lecciones de la vida). Es muy probable que con motivo de esta crisis occidente obtenga precisamente lo contrario de sus planes, en relación con Rusia: un fortalecimiento de su liderazgo, en el escenario regional y global; una nueva escalada de rearme militar sobre todo en la Aviación estratégica y en la defensa aeroespacial *(The Conflict in Ukraine: News analysis: Does the crisis in Ukraine herald a wider War? Tracy Wilkinson Staff Writer Los Angeles Time 28 febrero 2022).

Escrito por el profesor Rogelio Mata Grau.