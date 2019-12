Tras lo ocurrido en La Joyita, Presidente separa del cargo al director y subdirector del Sistema Penitenciario

El Presidente de la República, Laurentino Cortizo, separó del cargo a Walter Hernández, director del Sistema Penitenciario y Luis Gordón, subdirector del Sistema Penitenciario, y le ha dado dos semanas al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Seguridad para que le entreguen un informe de la reyerta que tuvo lugar en la cárcel La Joyita, que dejó un saldo de 14 muertos.

Igualmente, el Presidente ordenó separar del cargo al jefe de Seguridad Penitenciaria, José Melamed, al jefe de seguridad de La Joyita, Ismael Arguelles, y al cabo primero Rigoberto Pérez, quienes estaban de turno, al momento de la reyerta.

Según la comunicación oficial, en el incidente resultaron 14 fallecidos, 14 heridos (9 hospitalizados), se decomisaron tres armas AK-47 y 3 armas cortas y algunas armas blancas. Se conoció que los involucrados en los incidentes pertenecían a una misma banda, dijo el presidente.

He dado dos semanas a los ministros @CRomeroGob y @RolandoMirones para que me entreguen un informe completo de lo sucedido el día de ayer. Vamos a investigar a todos los responsables de lo ocurrido, se les harán las pruebas necesarias y los que no pasen serán destituidos.

— Nito Cortizo (@NitoCortizo) December 18, 2019