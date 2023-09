Sin alianza y sin discurso creíble, Torrijos rumbo al fracaso electoral

Faltando 20 días para finalizar el periodo de presentar las alianzas electorales y con un tablero bastante definido, el expresidente Martín Torrijos parece ir rumbo a su segundo gran fracaso electoral.

Torrijos, candidato presidencial del Partido Popular, pretendía liderizar la gran alianza de oposición, pero su realidad de cara a las coaliciones ha sido contraria a su deseo.

Una fuente ligada al partido MOCA reveló que, la candidatura presidencial de Ricardo Lombana está en firme y no hay posibilidad que se baje ni por Martín Torrijos ni por nadie.

Y si por MOCA la cosa parecía dura para Torrijos, en la coalición CD-Panameñista-PAIS la cosa estaba más complicada. José Blandón, candidato del Panameñismo, dejó claro que el hijo del General Torrijos no podía encabezar la gran alianza de oposición.

Es así como al candidato del Partido Popular se le han cerrado las puertas de cara a las elecciones generales de 2024, sin embargo, entre sus opciones estaría adherirse a la ya trabajada alianza CD-Panameñismo.

Además de no poder concretar alianzas, le discurso de Torrijos parece no calar en el electorado, al punto que en las encuestas reveladas no alcanza ni el 10% de intención de voto.