Suiza vence a Camerún

La selección de Suiza superó este jueves a Camerún (1-0) en el estreno de ambas selecciones en el Mundial de Catar, en un duelo del Grupo G en el que un solitario gol de Breel Embolo tras el descanso acabó con unos cameruneses que fueron mejores en la primera parte pero que terminaron hundidos y fundidos.

Breel Emboló domó para Suiza a ‘su’ Camerún. El delantero del AS Mónaco nació en Yaoundé (Camerún) y no quiso celebrar su gol. Un tanto clave, que vale 3 puntos para el país helvético –con el que siempre ha jugado a nivel internacional–, y que deja tocados a los ‘leones indomables’ (que ya no lo son tanto) de Camerún.

Empezó Camerún bien colocada en el terreno de juego y corriendo con criterio hacia la meta de Yann Sommer. La primera parte fue para los africanos, que ya en el 10′ tuvieron una doble ocasión en las botas de Bryan Mbeumo y Karl Toko Ekambi, pero Sommer desvió el tiro del primero y el ex del Villarreal la mandó por encima del larguero.

A la media hora, en la enésima jugada peligrosa de transición para Camerún, y jugando prácticamente al primer toque, el mediocentro Martin Hongla se sumó al ataque y su tiro lo desvió, de nuevo, un Yann Sommer que mantuvo viva a Suiza hasta que, los centroeuropeos, tomaron el control. No sin antes evitar Silvan Widmer otro susto, al sacar un remate de Ekambi casi sobre la línea del área pequeña.

Los ‘leones indomables’ empezaron a pagar caros sus esfuerzos físicos. Además, a nivel moral, pagaron caro ese dominio sin frutos, sin gol. Poco a poco, Suiza fue recuperando la iniciativa, también una posesión que llegó a dominar Camerún, y llegaron las ocasiones para los helvéticos.

Ya antes del descanso, Nico Elvedi empezó a avisar a Camerún con un remate de cabeza a la salida de un córner que se fue desviado por poco. Y, en el añadido, Manuel Akanji peinó demasiado el balón en otro córner. Y, a la tercera, fue la vencida.

En el 48′, un momento clave, Suiza cambió el guión del partido. El poderoso Breel Embolo, que no lo celebró en honor a sus origenes, aprovechó la asistencia de Xherdan Shakiri, que se la puso perfecta, para empujar la pelota al fondo de la red defendida por un vendido André Onana.

A partir de entonces, Camerún fue incapaz de darle la vuelta a la tortilla. Con unos cambios infructuosos del seleccionador Rigobert Song, que quitó por ejemplo a un Choupo-Moting que estaba siendo el mejor de los suyos, los africanos se fueron empequeñeciendo hasta desaparecer del mapa.

Y, al final, Suiza se llevó los tres puntos y estuvo a punto de irse con una mejor renta. El ‘refresco’ Haris Seferovic se fue solo tras ganar un duelo al central camerunés Jean-Charles Castelletto pero, tras recortar y apuntar, su disparo dio en el propio Castelletto, que reaccionó bien a su error. Suiza respira y Camerún deberá reponerse a un mal resultado en un correcto partido.

