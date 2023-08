Declaraciones de José “Toto” Álvarez tensan las conversaciones de la alianza Roux-Blandón

Lo que parecía un almuerzo para enviar el mensaje que la alianza CD-Panameñista-PAIS era casi un hecho se convirtió en una pesadilla, debido a unas apresuradas declaraciones de José “Toto” Álvarez, candidato presidencial por el partido PAIS.

Y es que Álvarez, a su llegada al lugar pactado con Rómulo Roux y José Isabel Blandón para sostener la reunión, aseguró a los medios de comunicación que Rómulo Roux encabezaría la denominada “Gran Alianza Opositora”.

Las declaraciones de Álvarez no fueron del agrado de Blandón quien manifestó que las mismas eran desafortunadas e irrespetuosas, agregó que, las declaraciones si bien no ponían en riesgo la alianza, no ayudaban a su consecución.

Desafortunadas e irrespetuosas declaraciones de Toto Alvarez en medio de una negociación de alianza, que aún está en desarrollo. Aquí no hay nada cerrado y él no es quien para hablar en nombre del Panameñismo. — José Isabel Blandón (@BlandonJose) August 23, 2023

Una vez reunidos, en presencia de los algunos periodistas, los políticos se notaron incomodos, al punto que tras finalizar el encuentro Roux y Álvarez salieron juntos, mientras que Blandón se mantuvo en lugar.

Sobre las declaraciones de Álvarez, Rómulo Roux dejó claro que en este momento no se ha tomado la decisión definitiva sobre quién encabezará la alianza.

El hecho fue objeto de diferentes memes y comentarios en redes sociales, sin embargo, Roux manifestó que esperan que a inicios de septiembre puedan anunciar el acuerdo.