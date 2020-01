Sánchez presenta un Gobierno dialogante, paritario y con propósito de unidad

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó ayer domingo el “firme propósito de unidad” de su Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que “tendrá varias voces, pero una misma palabra”.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa en la que dio a conocer oficialmente la composición del nuevo gobierno de coalición, el primero en democracia, Sánchez defendió el perfil de su nuevo gabinete que tendrá como pilares el “diálogo, el entendimiento y la convivencia de familias políticas distintas”.





“Es un Gobierno se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra”, aseguró Sánchez, quien agregó, “los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación, y no una España de crispación. Una España que construye puentes de colaboración, y no una España de vetos y rupturas. Hemos tenido muchas durante estos últimos años. Una España de convivencia, y no una España de discordia, o de sobreexcitación”.

El jefe del Ejecutivo también destacó que la igualdad “plena y efectiva” de la mujer “impregna la integridad” del nuevo Gobierno.

“Tres de las cuatro vicepresidencias estarán ocupadas por mujeres, y la mitad de las 22 carteras desempeñadas también por mujeres. España, en consecuencia, no va a volver a ser nunca más un país de mujeres sin voz”, remarcó Sánchez.