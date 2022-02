Rubén Blades no competirá por la presidencia en el 2024

El artista Rubén Blades, otrora candidato presidencial por el Partido Papa Egoró, confirmó, a través de su página web, que no se presentará como candidato presidencial en los próximos comicios generales de 2024.

A juicio del cantautor y exministro de Estado, su participación en las próximas elecciones perjudicaría las opciones de triunfo del partido «Otro Camino» liderizado por Ricardo Lombana.

Blades también dejó claro que en la actualidad no está considerando formar parte de una nómina presidencial, no obstante; aseguró que ha recibido llamadas y solicitudes para reuniones al respecto y las ha declinado, por no considerarlas oportunas.

Las líneas escritas por Blades hablan de la necesidad política del país de sustituir el Estado clientelista, razón por la cual cree necesario que los independientes deben ir preparados y unidos con un solo propósito.

En su escrito Blades se refirió además a los efectos que causa de la posible candidatura del expresidente Ricardo Martinelli, señalando que la vuelta al poder de Martinelli provoca pánico en la “elite” panameña.

Para Blades una vuelta de Martinelli al poder también implicaría que Panamá se certifique como un Estado Corrupto.