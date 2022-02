Rubén Blades aclara que no ha renunciado a ser candidato presidencial en 2024

Tras múltiples reacciones al escrito «Sobre Panamá y la elección del 2024», colgado en el sitio rubenblades.com, sobre el cual la opinión pública infirió que no se presentaría como candidato presidencial en el 2024, el cantautor panameño Rubén Blades aclaró que no ha renunciado a ser candidato en los próximos comicios.

“No me parece oportuno aceptar reuniones políticas porque es irresponsable hablar de una candidatura sin haber antes definido el propósito que persigue el candidato/a”, señaló Blades en otro artículo de su sitio web, especialmente para referirse a las reacciones del anterior escrito.

Para Blades, al no tener un argumento electoral preparado, la ciudadanía no sabría que esperar a cambio de su voto, por lo que mientras esa claridad no ocurra, no va a discutir una candidatura, y menos anunciarla.

Para el artista, si el partido «Otro Camino» no existiera, entonces se justificaría la acción de ir por la libre. No obstante, dijo: «No puedo endosar a Lombana, como algunos creen que hice, porque desconozco su posición».

Blades señaló también que no se va a inscribir como candidato independiente, pero aclaró que no dijo que ha renunciado a considerar ser candidato.