Presidente Donald Trump suspende financiamiento de Estados Unidos a la OMS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes (14.04.2020) que ha decidido suspender la contribución que hace su país a la organización Mundial de la Salud (OMS), luego de evaluar la gestión de la organización ante pandemia por Covid-19.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO’s role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020