Cortizo anuncia reactivación de proyectos en Colón y continuación de la Ciudad de la Salud

El presidente Laurentino Cortizo anunció la reactivación de 74 proyectos en la Ciudad de Colo y dio inicio al programa «Recuperando Mi Barrio», que incluye una inversión de B/.19.3 millones para la rehabilitación 65 multifamiliares, al tiempo que anunció que antes de fin de año, se retomará la construcción de obras que fueron abandonadas en administraciones pasadas, como los cuatro hospitales adjudicados a la empresa IBT, incluyendo el Manuel Amador Guerrero y la Ciudad de la Salud.

En un acto celebrado en el domo del Paseo Marino, el presidente entregó cuatro órdenes de proceder para la rehabilitación, mantenimiento y mejoras en 23 edificios en el corregimiento del Barrio Norte y 42 en Cristóbal Este (sector de la Feria). «La idea es poder vivir dignamente, crear empleo en los barrios, mejorar el entorno de la ciudad de Colón», destacó el gobernante.

Cortizo precisó que el programa «Recuperando Mi Barrio», que forma parte Plan de Reactivación Económica, incluye para la ciudad de Colón una inversión de B/.6 millones en Barrio Norte y B/.13 millones en el sector de la Feria, así como la generación de 13,940 empleos directos para los colonenses.

El mandatario hizo hincapié en que este programa incluye un componente de capacitación para que los jóvenes de los barrios puedan ser contratados y pidió a la comunidad que se organice para dar continuidad al mantenimiento de cada edificio.

«El que les habla no es ningún improvisado en la provincia de Colón. Mi carrera política la inicié en las costas y montañas de Colón. No estoy en política para echarle cuento a nadie, y que nadie me eche cuento a mí», enfatizó el presidente.

Igualmente, adelantó que mañana en el Consejo de Gabinete se presentará una propuesta para la reactivación de la Ciudad de la Salud, una obra que se inició en 2012. Dijo que un consorcio conformado por tres empresas panameñas terminaría el proyecto.

«Estamos adelantando la negociación con IBT para reiniciar los trabajos de los cuatros hospitales abandonados, incluyendo el Hospital Amador Guerrero en Colón. Son nudos, son retos que encontramos en esta administración que solo lleva 24 meses, 17 de ellos en pandemia», acotó el mandatario.