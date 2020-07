Pérez-Balladares desmiente a Bobby Eisenmann y le recuerda que debe pagar impuestos

En medio del secuestro por 1.3 millones de dólares al Diario La Prensa, el demandante, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, desmintió a Roberto “Bobby” Einsemann, luego de un tuit donde éste señalaba la existencia de una presunta alianza entre “El Toro” y el expresidente Ricardo Martinelli.

FALSO lo que escribe este señor Eisenman, tan falso como lo que escribió su periódico motivando mi demanda. La demanda la interpuse hace ocho años, no cómo insinúa Eisennman, ahora. https://t.co/VbIn7cLuj0

El expresidente perredista, luego de desmentir las acusaciones de Eisenmann, dejó sin reacciones al empresario y accionista de La Prensa, tras recordarle el caso de evasión de impuestos que tiene pendiente. El exmandatario también insinuó que Eisenmann fue expulsado de Wharton School, la escuela de negocios de la Universidad de Pennsylvania.

Sobre escrito de hoy: jamás he cometido acto ilegal pese a falsos señalamientos de LP y, así lo demuestran las autoridades correspondientes

No tengo NADA que ocultar; pero,tú? Como para cuando pagarás los impuestos?

Será verdad que te botaron de Wharton, de donde yo si me gradué?

— Ernesto Pérez Balladares 🇵🇦 (@PerezBalladares) July 10, 2020