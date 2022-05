Panamá pide apoyo a la UE para salir de las listas de paraísos fiscales

Panamá pidió este lunes a la Unión Europea (UE) su apoyo para sacar al país centroamericano de las listas por sus deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, una de ellas la negra de este organismo europeo.

“Solicitamos el apoyo de la Unión Europea de manera clara en los esfuerzos que adelanta el país para salir de las listas discriminatorias”, dijo la canciller panameña, Erika Mouynes, al término de una reunión con el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrel.

El mensaje “no puede ser más claro: Panamá es y continuará siendo un país que cumple sus compromisos internacionales y se esmera por elevar la capacidad de sus instituciones en todos los ámbitos y esperamos el apoyo de nuestros socios estratégicos”, añadió.

El pasado febrero, la UE mantuvo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales junto a Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu, tras constatar que siguen sin cooperar o no han hecho las reformas a las que se habían comprometido.

La UE no puede sacar a Panamá de su lista si antes no lo hace GAFI



“No podemos sacar a Panamá” de la lista negra de la UE “si antes” no lo hace el Grupo de Acción Financiera (GAFI). De hecho están en la lista de la UE porque así lo ha propuesto GAFI», declaró Borrell.

En su última actualización, GAFI mantuvo a Panamá en la “lista gris”, en la que está desde 2019, e instó “encarecidamente” al país a “demostrar rápidamente progresos significativos en la finalización de su plan de acción para junio de 2022”.

Ello impediría nuevas medidas, entre ellas, la posibilidad de ser incluido en su “lista negra” del GAFI, en la que solo están Irán y Corea del Norte.

Borrell aseguró que le “consta” y que valora “positivamente el esfuerzo que está haciendo” el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, “limitando drásticamente el número de empresas domiciliadas” en Panamá, “tomado medidas que espero conduzcan a un deslistado”.

“Sin duda, la UE apoya a Panamá técnicamente y saludos los esfuerzos que está haciendo para adaptar sus legislación y prácticas de manera que pueda cumplir con las exigencias del foro global y salir de la lista”, añadió.

Apoyo para enfrentar presión migratoria y cambio climático



El jefe de la diplomacia europea también ofreció a Panamá “apoyo para hacer frente a la presión migratoria que sufre” el país, que sirve de ruta de paso para decenas de miles de migrantes irregulares procedentes de todo el mundo que viajan hacia Norteamérica, especialmente Estados Unidos.

“He quedado impresionado con la cifra de 133,000 migrantes que han atravesado en solo un año (2021) las selvas del Darién”, la frontera natural con Colombia, una cifra “que representa más que en los 10 anteriores”, expresó.

La UE también dará apoyo a Panamá “para hacer frente al cambio climático y a la revolución digital”.

“Panamá es sin duda un país con un enorme futuro”, añadió Borrell, que destacó a este país como “un foro de estabilidad política” en la región, y resaltó su muy importante relación comercial con la UE, que “el año pasado superó los 3,000 millones de euros”.

Borrell inició este lunes una visita de dos días a Panamá, para desarrollar una agenda el Gobierno panameño y reunirse este martes con los ministros de Exteriores de Centroamérica y el Caribe para trata sobre el impacto de la guerra de Ucrania.