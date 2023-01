Normativa electoral hace que también en política los tiempos sean fatales

El artículo 353 del Código Electoral preceptúa que las elecciones primarias partidarias que correspondan organizarse según el estatuto de cada partido y este Código deberá llevarse a cabo del 1 de junio al 31 de julio de 2023.

Las elecciones primarias serán convocadas, por lo menos, 4 meses antes del evento, utilizando el padrón del partido con los adherentes inscritos al 31 de enero de ese año. (Nota: si hipotéticamente un partido desea fijar el 18 de junio como fecha de elecciones primarias, la convocatoria debe realizarse por lo menos el 18 de febrero, inclusive antes).

En dicha convocatoria los partidos deberán indicar los lugares donde no habrá primaria para determinada posición dichas reservas son para alianzas y no pueden superar el 40% ya sea representante, alcalde y diputado.

Habrán casos y muchos dónde los partidos harán reservas para sí mismos, es decir, reservan la posición y no hacen primarias para luego designar el candidato/a por otro mecanismo, este candidato será del propio partido, no es para ceder el espacio en alianza. Lo que no se debe confundir con que este candidato/a sea postulado posteriormente por los demás partidos de la alianza.

El padrón que se utiliza para la celebración de las elecciones primarias de cada partido, tiene su fecha de corte el 31 de enero de 2022, sobre ese punto hay que reflexionar que si usted no está inscrito en el partido que desea postularse, ni siquiera podrá votar por usted mismo, ya que hay partidos que podrían hacer excepciones o adecuar su reglamento de elecciones para permitir que un candidato/a con la simple inscripción sin que medie o se exija un mínimo de tiempo de estar inscrito y permitir a este candidato/a podra participar de la eleccion primaria.

También es cierto que principalmente los partidos bisagras podrían salvar candidaturas a última hora y al ser flexibles en la fecha de inscripción postular y luego está postulación puede ser fortalecida bajo la figura de alianza por otro partido.

En POLÍTICA con mayúscula, sería y responsable, lo ideal es que quien aspire a una candidatura por cualquier partido por lo menos, cómo mínimo, trabaje su plataforma política desde hace un año, sino tomemos de ejemplo a los independientes, precisamente en junio del 23 tendrán un año de trabajo político.

El liderazgo político implica conducción y responsabilidad y no es responsable ni serio a estás horas del calendario electoral estar viendo cómo me cuelo por la ventana de un partido político y se me permite correr en la elección primaria y lo que es peor, no participar de ninguna elección primaria y esperar que en la primera semana de julio de 2023 algún partido me postule, dejando muchas cosas al azar.

La incertidumbre, la inestabilidad de no ser postulado tiene grandes repercusiones sobre las tareas políticas que hay que realizar, veamos un ejemplo que corresponde al momento actual, ayer 20 de enero se realizó la publicación del padrón electoral preliminar en el Boletín Electoral y desde hoy sábado 21 de enero al miércoles 15 de febrero es el periodo de Impugnaciones y reclamaciones al padrón electoral preliminar, con mucha dificultad un/a aspirante a ganar una posición en las elecciones del 2024 está atendiendo está y otras tareas cuando todavía liado en ver de que manera es postulado.

El Código Electoral y los decretos que lo reglamentan hacen que también en política los tiempos sean fatales.

Por: Roiner González.