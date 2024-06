Mulino arremete contra los mutuos acuerdos inmorales de ETESA

El presidente electo, José Raúl Mulino, lanzó fuertes críticas este lunes 24 de junio en relación a los supuestos acuerdos aprobados por la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa).

“No me vengan con la -legalidad- de los auto regalos en ETESA. Eso es inmoral y abusivo. Ese juega vivo con dinero del pueblo, no va”, expresó Mulino en su cuenta de X.

Mulino también dejó claro que no permitirá que las juntas directivas vencidas o salientes celebren reuniones para aprobar asuntos de última hora que no abordaron durante sus cinco años de mandato.

“No permitiremos fiesta con dineros del Estado”, sentenció Mulino, dejando claro su compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiscal.

