Ministro Navarro: Sin Martinelli, no habría Mulino

El actual ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó su respaldo al presidente José Raúl Mulino y al expresidente Ricardo Martinelli, en declaraciones dadas a Debate Abierto, donde pidió unidad de criterio para avanzar como país y enfatizó la importancia de respetar el orden constitucional.

“Si no fuera por Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y este que está aquí, posiblemente no estaríamos en nuestros cargos. Yo estoy muy agradecido con Ricardo Martinelli. Él ayudó a que el país tuviera una elección democrática y una transición democrática. Esa transición ya se dio”, manifestó Navarro.

El ministro, quien lidera la política ambiental del nuevo gobierno, destacó que la prioridad debe ser respaldar al Ejecutivo en su intento de corregir décadas de abandono institucional. “Es muy importante que él [Martinelli] y todas las personas que participaron en la elección apoyen y respalden a José Raúl Mulino y a su gobierno para resolver los problemas del país”.

Martinelli, Mulino y el costo político del orden

Consultado sobre si “Martinelli sigue siendo Mulino”, Navarro fue claro: “Sin Martinelli no hubiera habido Mulino y sin Mulino no habría posibilidad de que Martinelli viera un gran gobierno, como el que está tratando de hacer el presidente Mulino, contra viento y marea”.

Agregó que el actual mandatario ha tenido que asumir decisiones impopulares, pero necesarias: “Se recibió el país deshecho, se está ordenando. Como se está ordenando hay un gran costo político que el presidente está enfrentando y pagando”.

Según el ministro, ese liderazgo firme “es lo mejor que le puede pasar a Martinelli, y lo mejor que le puede pasar a Panamá”.

Unidad, inversión y rechazo a la violencia

Desde una postura alejada de la política electoral activa, Navarro insistió en la necesidad de consensos para sacar adelante al país. “Yo no estoy participando ni voy a participar más en política electoral. Mi interés ahora es la naturaleza y que Panamá eche adelante. Para eso, especialmente en lo económico, tiene que haber unidad”, afirmó.

Criticó con firmeza los bloqueos y protestas violentas: “Hay que dejar la gritería, la violencia, los cierres de calle, el desastre, la anarquía. Hay que trabajar juntos para ordenar el país”.

El titular de Ambiente recalcó que la clave para la recuperación económica es el cumplimiento del marco legal: “Lo que quiere la gente es trabajar, y lo que tenemos que hacer todos es generar condiciones para que haya inversión y empleo, empezando por respetar la Constitución y la ley”.

“No más cierres de calle”

Navarro advirtió que, aunque la Constitución garantiza la libre expresión, también protege la libertad de tránsito, y que no se puede usar la ley “cuando conviene” y desecharla “cuando no”.

“No se pueden cerrar calles. Eso es violencia”, declaró. “Hay libertad de expresión, no libertinaje. Y tiene que haber libertad de movimiento. No más cierres de calle y no más violencia, porque eso está destruyendo nuestra nación”.

Finalmente, hizo un llamado al diálogo: “Pongámonos de acuerdo. Sí al diálogo. No a los cierres. Los cierres son con violencia y no se pueden aceptar”.