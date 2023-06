Mike Pence lanza oficialmente su candidatura presidencial

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence (2017-2021) lanzó oficialmente su campaña por la candidatura presidencial republicana a la Presidencia, llamando a un “liderazgo diferente”.

Pence se unió así a la carrera por la candidatura del Partido Republicano contra el expresidente Donald Trump y al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Pence, de 64 años, acusó al presidente Joe Biden y a “la izquierda radical” de debilitar a Estados Unidos en casa y en el extranjero, con una “inflación desbocada”, una recesión inminente y un asedio de migrantes en la frontera sur.

“Tiempos diferentes exigen un liderazgo diferente. Hoy nuestro partido y nuestro país necesitan un líder que atraiga, como dijo Lincoln, a los mejores ángeles de nuestra naturaleza… Hoy, ante Dios y mi familia, anuncio que me postulo para presidente de Estados Unidos”, manifestó Pence en un video que colgó en sus redes sociales.

I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm

— Mike Pence (@Mike_Pence) June 7, 2023