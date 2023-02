Melany: la Varela que podría derrotar a “Popi”

El activismo político de una joven mujer herrerana, está generando muchos comentarios en los distritos de Parita, Pesé y Los Pozos. Ella es Melany Varela y desde ya, se le menciona como una de las figuras que podrían disputar las primarias de Realizando Metas (RM) que lidera el expresidente Ricardo Martinelli.

Lo nota curiosa, es que si Melany formaliza sus aspiraciones y triunfa en las primarias de su partido, le tocará muy posiblemente, enfrentar al exdiputado José Luis Varela, a quién también se le ha visto activo en el circuito 6-2.

Al ser cuestionada por La Gaceta de Panamá, sobre lo que podría ser una contienda entre dos personas que llevan el apellido Varela. Melany fue tajante: “Coincidimos en el apellido, pero no mantengo contactos con la familia del exdiputado, no tengo empresas licoreras, ni soy de los Varelas que destruyeron a Panamá”.

Para marcar más las diferencias, la dirigente de Realizando Metas (RM) en la provincia de Herrera, aseguró que: “A diferencia de él (Popi), yo provengo de una familia de educadores que apostamos por la educación como la forma para lograr que niños, adolescentes y sus familias rompan las barreras de la pobreza”.

“La muestra más palpable, de que somos ramas diferentes y lejanas de un mismo árbol familiar, es que una tía mía, hermana de mi papá, fue perseguida políticamente en el gobierno de su hermano Juan Carlos Varela, por el simple hecho de haber trabajado con honestidad en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, que le dio vida mejor al pueblo, al darle prosperidad, oportunidades, empleo, buena educación y bastante chen chen en el bolsillo de los panameños”, dijo Melany Varela.

“Gracias a Dios, pese a todas las manipulaciones, mi tía demostró su inocencia frente a las acusaciones políticas que se le hicieron. Fue sobreseída en primera y segunda instancia en los procesos del Órgano Judicial y el Tribunal de Cuentas, ordenó el cierre y archivo del proceso patrimonial que se le abrió en el 2014, producto de informes manipulados; informó la aspirante”, expresó.

La dirigente política, dijo a la Gaceta de Panamá, que entró en Realizando Metas (RM), porque frente a los problemas que hoy viven los panameños, le motivó pensar en el gran avance que tuvimos durante la administración Martinelli. Obras por todo el país, no solo en la ciudad, en salud el moderno MINSA CAPSI de Pesé y en educación: la Beca Universal, ¨Internet para Todos¨, mochilas con libros y útiles escolares, uniformes y el bono escolar.

Sobre sus aspiraciones en el circuito 6-2, afirmó que: “Mi meta en política, no será derrotar a un adversario, llámese como se llame. Mi meta es ayudar a derrotar a la pobreza, la falta de oportunidades y las desigualdades sociales que estancan nuestra nación. Ya es hora de que nuevas figuras: mujeres y hombres jóvenes, tengamos la oportunidad de trabajar por nuestra provincia y por el país. Hora de que saquemos a estos políticos tradicionales de siempre, que sólo buscan servirse, no servir al pueblo”.

No estoy aún en campaña, pero me estoy preparando primero para entrar en nuestra contienda electoral interna y si nuestra membresía me distingue; redoblaré mis esfuerzos para ayudar a lograr la victoria de Ricardo Martinelli y de todos los que integraremos el equipo que lo ayudará a ser por segunda vez, el mejor Presidente que ha tenido Panamá; concluyó Melany Varela.