Martinelli dice que no quiere revivir “muertos políticos”

El expresidente Ricardo Martinelli, minimizó un “tweet” del presidente de Cambio Democrático, Rómulo Roux, quien le señaló ayer como uno de los responsables de la situación que vive el país, como reacción a una publicación del exmandatario donde presuntamente se refería a él con el acrónimo “RR”.

Me informan, que dos conspiradores de palacio, un tal Cayo y Exdiputado ambulancia siguiendo órdenes de un Miguel que no es Pedro, RR y un ex Presi que quiere volver a serlo, son los que conspiran para influenciar en decisión del fuero electoral; usando falsamente nombre del Vice

— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) July 12, 2022