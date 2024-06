Marcos Cedeño es nominado para director de la LNB

Marcos J. Cedeño M. fue nominado por el presidente electo, José Raúl Mulino, como director general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Cedeño cuenta con una Licenciatura en Administración y Programación en Sistemas de la Columbus University.

Ha recibido certificaciones en Configuración de Routers Juniper Networks y Advanced Juniper Networks Routing de Dynamic WorldWide Training Consultants, Mexico D.F.; y FT9212-02A TNMS-CORE/CDM Operation and Administration for Next Generation SDH Network(R12) Configuración (R 12) de Nokia Siemens Networks, Miami, Estados Unidos.

Tiene certificaciones en CCNA – Cisco Systems de la Universidad Latina de Panamá. Además, una certificación en Voz Sobre IP Quintum de Quintum Internacional de Bogotá, Colombia, entre otras.

En su trayectoria profesional ha ocupado cargos de gerente de Operaciones en Majano S.A.; gerente de Operaciones en Transporte DI-TRUCK y gerente Noc en Columbus Networks – Cable Submarino ARCOS-1.