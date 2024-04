Lombana promete una jubilación mínima de 360 balboas

El candidato presidencial Ricardo Lombana anunció hoy (02.04.2024) un ambicioso plan para establecer una jubilación mínima ajustable de al menos 360 balboas mensuales en caso de llegar al gobierno. Lombana argumentó que esta medida no solo es un reconocimiento al trabajo y la contribución de los jubilados al país, sino también una necesidad urgente en un contexto donde el costo de vida ha aumentado considerablemente.

Lombana hizo el anuncio durante la firma del primer Pacto por los Derechos Humanos de las Personas Mayores en Panamá, evento que tuvo lugar en las instalaciones del Tribunal Electoral en Ancón. En este encuentro, Lombana reafirmó su compromiso de ofrecer jubilaciones justas y dignas, destacando que el vivir con dignidad es un derecho fundamental que su gobierno buscará garantizar.

La propuesta de Lombana toma relevancia en medio de una realidad preocupante: mientras el ingreso per cápita en Panamá se ha cuadruplicado en este siglo, las jubilaciones no han seguido el mismo ritmo de crecimiento. Además, el candidato resaltó que, a diferencia de la práctica común en otros países, las pensiones en Panamá no se ajustan por inflación, lo que ha llevado a una disminución del poder adquisitivo de los jubilados.

Además de la mejora en las jubilaciones, Lombana delineó otras medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Panamá. Entre ellas se incluye la resolución de los problemas en el sistema de salud, como las interminables filas para pedir citas en las Policlínicas del Seguro Social y la agilización del abastecimiento de medicamentos, especialmente para enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, que afectan significativamente a la población mayor.

El candidato por el partido MOCA también propuso la creación de una figura denominada Defensor de la Persona Mayor, cuya función sería brindar apoyo social y jurídico a los ancianos en todo el país, garantizando así su autonomía en la toma de decisiones y protegiendo sus derechos. Además, se mencionaron iniciativas para promover la inclusión digital de los adultos mayores a través de programas de capacitación y la creación de planes de turismo accesibles para esta población.

En su llamado a la colaboración, Lombana invitó a los gremios y personas mayores presentes a contribuir con sus experiencias y conocimientos para la construcción de un camino de transformación positiva para Panamá. Con estas propuestas, el candidato busca no solo mejorar las condiciones de vida de los jubilados, sino también promover una sociedad más justa e inclusiva para todos sus ciudadanos.