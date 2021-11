Lionel Messi conquista su séptimo Balón de Oro

El argentino Lionel Messi conquistó el Balón de Oro 2021, galardón otorgado al mejor jugador de la temporada 2020/21, alcanzando por séptima ocasión el trofeo.

El delantero del París Saint-Germain (PSG) superó a Robert Lewandowski, ganador del The Best 2020, Bota de Oro 2021, y para muchos merecedor del Balón de Oro 2021, por encima del argentino.

La ceremonia de entrega fue celebrada en el Teatro del Châtelet de París y fue presentado por Didier Drogba y Sandy Heribert.

Messi había conquistado la Copa del Rey con el FC Barcelona y la Copa América 2021 con la selección argentina, siendo mejor jugador y goleador del torneo sudamericano, además fue pichichi de la Liga Española 2020/21, siendo este listado de premios la carta de presentación de cara al Balón de Oro.

Tras ser anunciado como ganador Messi manifestó: “La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no sé cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo del futbol”,

El astro argentino añadió: “Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba, llegó y gran parte de los este premio es por lo que hicimos en la Copa América”.

Sobre su más cercano competidor, Lewandowski, Messi manifestó: “Decirle a Robert que es un honor pelear con él, te merecés el Balón de Oro.

“El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que es el ganador y creo que France Football debería habértelo dado el año pasado y ojalá puedan dártelo. Fuiste el gran ganador, merecés tenerlo en tu casa”, sentenció.