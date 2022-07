Katleen Levy renuncia al Panameñismo y se suma a la carrera presidencial como independiente

La exdiputada Katleen Levy García dio a conocer su renuncia al partido Panameñista y se sumó a la carrera presidencial para las elecciones generales de 2024, inscribiéndose como precandidata presidencial por libre postulación.

«Me ha tocado una decisión muy difícil, que fue renunciar a mi Partido Panameñista, me ha costado muchísimo, pero lo hecho porque uno no puede estar con dobles discursos. Me duele como el presidente del Partido lo tiene, sin democracia, sin transparencia, quedándose mudo todo el tiempo», manifestó Levy.

«Tenemos que defender la democracia, la institucionalidad no podemos dejar el país en las mismas manos de siempre», sostuvo.

Levy representaba una corriente contraria al presidente del Panameñismo José Isabel Blandón dentro del colectivo y se esperaba que la exdiputada se presentara a las primarias para aspirar a la candidatura presidencial.