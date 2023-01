Lectura sobre las reservas de candidaturas del PRD, estrategia, poder e ingeniería electoral

Ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRD circuló las resoluciones por medio de la cuál indicaron los cargos de elección popular que no serán sometidos a elecciones primarias.

¿Qué puede haber detrás de todo esto?, ¿qué implicaciones tiene en materia de liderazgo y cómo se aplica en ingeniería electoral?

Avancemos… el CEN del PRD justifica dichas reservas, según ellos, en la reglamentación del Código Electoral que estipula la reserva de hasta del 40% de los cargos que deben ir a primarias, con el objetivo de que dichas reservas sirvan para acordar alianzas con otros partidos.

Está justificación del CEN del PRD es legal, pero no es política, veamos ejemplos, no es cierto que el PRD va a reservar las 7 posiciones de las candidaturas a diputados del circuito 8.2 (San Miguelito), ¿para dárselas a qué partido o partidos en una eventual alianza? Mientras usted lee la resolución N° 07/CEN/2003 que es la que contiene el peso de la estrategia política del PRD, según se ubique en el circuito o distrito del PRD se dará cuenta que ni aún ebrios de poder el PRD se le pasar la ocurrencia de entregar en negociación tal cantidad de curules y de alcaldías.

La conformación política del PRD no está diseñada para hacer grandes alianzas y que dichas alianzas se realicen a costa de su militancia, ellos resuelven este problema por la vía de partido grande, bien estructurado y organizado que solo ha requerido alianzas menores para ganar. Aunque la historia política indica que de las 3 elecciones que han ganado, 2 se la han visto a gatas (Toro y Nito) y una la han ganado holgadamente (Martín Torrijos).

Entonces lo que realmente busca el CEN del PRD es hacer en términos llanos un “chifeo” a las elecciones primarias y no lo hacen porque antes eran más democráticos y ahora lo sean menos, lo hacen porque la estrategia de cara al 2024 principalmente para la reelección de los diputados depende de la unidad del partido y como ya es sabido, las elecciones en este partido son casi un llamado a una tercera guerra mundial, recordemos aquella primaria Navarro vs Balbina que les costó 10 años fuera del poder.

La razón estratégica es no permitir que el partido caiga en el desmembramiento que produciría una elección primaria tan competitiva, a ello hay que agregar que el PRD es el partido que más diputados se carga en un primaria, la base no tiene mayor consideración por las autoridades y en primarias, les pasan duras facturas y muchos diputados y alcaldes actuales podrían ni siquiera pasar dicha prueba, en el evento en qué pasen la primaria, lo harían por márgenes muy estrechos que los pondría en posición de desventaja, más cuando del lado de la oposición se está anunciando una Mega Alianza.

Por otro lado, las reservas vienen a ser el «seguro» político que permitiría al vice presidente Gaby Carrizo participar en la elección primaria con un alto grado de posibilidad de ganar, se estaría intercambiando el apoyo de recursos del ejecutivo a los diputados y alcaldes y a cambio de que al ganar Carrizo la primaria se le cumpla a los diputados y alcaldes postulándolos por otro mecanismo que no es la elección primaria.

Aun así este capítulo no está cerrado, ya se demostró quien tiene el poder político en PRD, el ejecutivo no tiene capacidad de decidir ni articular a nivel interno del PRD, más que la presión que puedan hacer con recursos y ya se sabe que esto no les basto en la pasada elección por el control del CEN. En términos llanos, las postulaciones están en manos del CEN y no del ejecutivo, las resoluciones que aplican las reservas ya se emitieron y el CEN podría hacer un giro de último momento, decantándose por otra figura, eso sí, esto pondría en juego el apoyo económico del ejecutivo a los diputados y alcaldes. Están condenados a seguir abrazados hasta el último minuto.

En materia de ingeniería electoral el CEN del PRD ha resuelto el tema de la movilización del partido, mandando a primaria a casi todos los corregimientos del país, salvos contados casos donde se aplicaron reservas para representantes el mapa electoral del país tendrá competencia y en todo partido los que mueven y llevan los votos a las urnas son las bases, en este caso los candidatos a representantes.

Esto también va a presentar al candidato presidencial del PRD, hablamos de Gaby, cómo un candidato que emerge de una elección primaria con un amplio apoyo unificado de su partido, ya que estaría corriendo prácticamente solo y los aspirantes a representantes moviendo el voto a la urna y de esta manera resuelven el tema de una primaria con un alto grado de asistencia a la urna, cómo siempre lo han hecho.

En otro artículo abordaré el tema del boquete que se puede abrir el PRD al ver cientos de candidatos a alcaldes y diputados que la posibilidad de ser candidatos se les ha cerrado y que opciones tienen de ser postulados por otros partidos.

Roiner González

Consultor Político