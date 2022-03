La web 3.0: aspectos importantes que debes saber sobre el futuro de Internet

CoinMarketCap (2022) define a la web 3.0 como la siguiente generación del internet, en el cual, los sitios web y las aplicaciones serán capaces de procesar información de una forma ultra eficiente. Para ello son indispensables el aprendizaje de las máquinas (machine learning – ML), el Big Data y las tecnologías de distribución de libro mayor (DTL, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Analitics Insights (2021) señala que la tercera era del internet se basa en un entorno descentralizado en donde el blockchain permite a los usuarios interactuar sin la presencia de un ente controlador. Por consiguiente, la web3 —como también se le conoce— proporciona una comunicación sin censura a la par de métodos de pagos más seguros e inclusivos.

La integración total del mundo digital

¿Por qué se considera a la web 3.0 más inclusiva?

Al operar bajo protocolos descentralizados, la web 3.0 posibilita transacciones en donde los individuos (P2P) o las empresas (B2B) involucradas deciden sus propias reglas. Es decir, la divisa o criptomoneda de su preferencia —sin depender de un banco central— junto a los softwares y/o aplicaciones utilizados en función de sus necesidades de negocios.

En consecuencia, la eficiencia operativa de la web3 no discrimina entre mercados grandes o pequeños, ni “muestra una preferencia” entre PYMES y marcas transnacionales. Además, gracias al blockchain —y especialmente a los juegos NFT— cada vez más personas han podido incorporarse al mundo virtual y familiarizarse con conceptos novedosos (como los metaversos, por ejemplo).

Importancia actual de los juegos NFT

Según cifras de Statista (2021), el valor global del mercado de los juegos NFT superó los 55 millardos de dólares a finales de 2020. Del mismo modo, Venture Beat (2021) apunta que solamente durante la primera mitad de 2021, la inversión mundial en NFT games superó los 476 millones de dólares.

Impacto indirecto de los juegos NFT

Aunque el gaming y las transmisiones en streaming (a través de Twitch, principalmente) de videojuegos son un universo establecido desde mucho antes de la llegada de los juegos NFT, el play-2-earn impulsó significativamente la publicación de vídeos vinculados al gaming.

Por ello, las compañías especializadas en programas de creación audiovisual han iniciado una competencia cuyo objetivo principal es facilitar la importación, edición y exportación de clips hacia las redes sociales. Para cumplir este propósito, los editores vienen con herramientas integradas; entre ellas: convertidor de archivos, grabador de pantalla, estabilizador de imagen y plantillas de efectos especiales.

Por qué la web 3.0 es la siguiente generación del internet

Predecesores de la Web 3.0

Web 1.0

La primera generación de internet se caracterizó por páginas y dominios estáticos, utilizados primordialmente para la transmisión y búsqueda de información. Si bien la web1 era un modelo basado en protocolos descentralizados, se enfocaba en el consumo de productos y servicios por parte de los usuarios en lugar de la creación de contenidos.

Web 2.0

La segunda generación de internet es la reinante en la actualidad, con más datos generados por los internautas debido al auge de las redes sociales. Del mismo modo, la web2 posee un rango más amplio de aplicaciones no relacionadas con la búsqueda de información. En ella, gran parte de los datos son filtrados por alguna de las plataformas mencionadas a continuación:

Las pertenecientes al conglomerado Alphabet: Google, YouTube, GoogleMaps y GoogleDocs, entre otras;

Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp;

WordPress;

Características de la Web 3.0

Los tres pilares de la web 3.0 son la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), el internet de las cosas (IoT) y la tecnología

El blockchain hace posible la existencia de un procesamiento descentralizado de datos y una mayor confianza de las personas hacia los entornos digitales.

La información es decodificada y filtrada mediante el uso de inteligencia artificial con el objetivo de ofrecer los datos más relevantes a los usuarios.

El internet de las cosas contribuye a aumentar la operatividad y la conexión a internet de cualquier objeto, máquina o dispositivo.

La comunión entre AI, IoT y blockchain traen como consecuencia una mejor experiencia del usuario debido a la interpretación constante de su huella digital.

¿La huella digital seguirá siendo aprovechada por terceros?

Uno de los puntos críticos de la Web 3.0 es la privacidad. A pesar de que la correlación estrecha entre AI, IoT y blockchain genera un rastro digital bastante sólido, el mismo no puede ser aprovechado con fines de monetización. El motivo: los registros descentralizados no necesitan una entidad externa para supervisar su funcionamiento; su única utilidad es mejorar la experiencia del usuario.

Sin embargo, el uso de registros descentralizados sí deja espacio para el marketing digital y las Ads. La diferencia con la web2 es que la web3 entrega el control total de la cantidad y la frecuencia de aparición de las promociones de productos o servicios al usuario. Es más, si la persona lo desea, puede desterrar por completo la aparición de Ads.

La transformación de los entornos digitales impulsada por la Web 3.0

El pronóstico

De acuerdo con The Times of India (2022), la web3 tiene el potencial de convertir el ciberespacio en un medio centrado en el consumidor. No obstante, a diferencia de la primera generación de internet, la web 3.0 se encuentra en un entorno anclado en fuentes abiertas (que pueden ser revisadas, corregidas o actualizadas por los propios usuarios en cualquier momento).

De igual forma, la tercera generación de internet se distingue de la web1 en el enfoque prioritario de la seguridad y la privacidad. Adicionalmente, la web 3.0 permitirá el intercambio de datos y valores P2P (de persona a persona) en una modalidad de interacción más cercana entre los dispositivos y sus usuarios.

Aspectos clave de la transición hacia la web 3.0