La “verdadera” independencia de Panamá

Es por todos conocido (o eso esperamos) que Panamá ha sufrido a lo largo de su historia revoluciones e intentos separatistas que han desembocado en Separaciones, independencias, emancipaciones… ¿no me cree? revisemos juntos nuestro libro de historia.

Fue en 1821 que logramos independizarnos de España, sea por las razones que usted prefiera, nos unimos voluntariamente a la Gran Colombia, y no fue hasta 82 años después que logramos separarnos de ellos para proclamarnos como una república independiente. Hasta aquí todo bien, pero por inexperiencia o juventud nacional, se vinieron gobiernos tras gobiernos y decisiones (unas buenas y otras no tanto) que nos llevaron a una dictadura militar, que “obligó” al Imperio del Norte a intervenir (con justa causa o no), y fue así como, en 1989, 86 años después, nos independizamos de un dictador que vivía en nuestro propio territorio, (si lo notan, tenemos la tendencia de buscar tiranos que vivan cada vez más cerca).

Mucho ha pasado desde 1989, en estos últimos 33 años, hemos visto una galería de 7 gobiernos seudodemocráticos que embelesan a las generaciones con la falsa sensación de que tienen el poder, pero el poder lo tienen unos cuantos que controlan los gobiernos y sus diferentes instrumentos de coerción “democrática”. Al menos en las primeras independencias y separaciones, sabíamos que queríamos liberarnos, pero nos secuestraron y sufrimos de un Síndrome de Estocolmo crónico del que pareciera nadie quiere despertar. Tal parece que amamos a nuestro secuestrador y lo premiamos con nuestra aprobación, siempre y cuando nos dé pan y circo.

Tengo la esperanza de que no tengamos que esperar otros 80 años más para independizarnos, sé lo que estás pensando, que cada pueblo tiene el gobernante que merece, pero yo no quiero pensar así, quiero pensar que tenemos derecho a vivir en paz, a prosperar, a ser bendecidos y ser de bendición a otros.

Podríamos ser el país más rico de la región, pero mientras sigamos secuestrados e idolatrando al secuestrador, no saldremos de este letargo de opio en el que nos han entregado.