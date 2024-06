La revolución de los patriotas

Mucho se escucha en la región sobre la experiencia de El Salvador y su actual presidente Nayib Bukele, amado por muchos, odiado por otros, no se puede negar que su gestión se ha convertido en un referente para el mundo y su modelo presidencial es el deseo de Navidad de muchos pueblos.

Panamá no escapa a esta realidad en la que muchos ciudadanos señalan con una certeza impresionante: “Queremos un Bukele” pero la pregunta que surge al escuchar semejante aseveración es ¿Necesita Panamá un Bukele? la respuesta la analizaría de una manera diferente ya que si vamos a responder de manera directa sería un rotundo sí, pero, nuestra realidad es mucho más compleja, al igual que mi respuesta.

Nuestro escenario es tan peculiar, que comienza con el hecho de que debemos tener claro que Panamá ha sido secuestrada por la corrupción y vemos que en los diferentes poderes del Estado existen hombres y mujeres que usan y abusan de su poder solo para satisfacer sus propios intereses, este sería el primer escollo para la llegada de un Bukele a nuestro país, pues tendría que transformar todo un sistema para llevar a la justicia a los corruptos que ayer y hoy nos han gobernado, entienda algo, llevárselos a ellos, sería arrastrar a una caterva de funcionarios que no han hecho las cosas bien, no de ahora, sino por décadas, esto, claro está, traerá al primer grupo de adversarios. Probablemente una acción como esta, aunque difícil, no sería imposible y por supuesto el pueblo en general lo aplaudiría, hasta aquí todo bien.

La siguiente acción del nuevo presidente sería sanear las arcas del estado, en Economía básica, es muy simple, ganar más, gastar menos, cosa que hemos visto por años que el Estado no sabe hacer muy bien, esto, lo llevaría a reducir costos, reducir planillas es decir despidos, esto tocaría a funcionarios jubilados, botellas, “amiguitos” de otros funcionarios, sobrinos, hermanos, tíos, primos…en fin, todos los familiares de los que ostentan el poder. Pero luego, en su afán de reducir gastos, mirará como siguiente paso, a los subsidios que él consideraría innecesarios, esto a la gran mayoría de los afectados no le agradaría por lo que comenzarían a criticar y a protestar en contra del seudo mesías que habían estado anhelando y que ahora se habría metido con sus intereses.

Esto traería protestas, cierres, tanto de los grupos afectados, como de las masas que serían mal influenciadas por los medios y que solo obedecen (y siempre obedecerán) a su propia agenda. La oposición se daría golpes de pecho, aduciendo que ellos nunca harían cosa semejante y muchos empezarían a ver al malo como cosa buena, y al bueno, como cosa mala.

Al final, nuestro gobernante modelo terminaría enviando a una policía militarizada a contener por la fuerza cualquier protesta terminando el idilio de un presidente que quería hacer lo correcto en un país corrupto.

Panamá no puede tener un Bukele, porque simplemente no ha cambiado su manera de pensar, vivimos en un país rico, pero con mentalidad de pobre, nos gusta las filas de comida, el regalo político y el maltrato estatal, pero no somos capaces de actuar en contra de la corrupción que nos absorbe, pues fueron esos políticos de los últimos 40 años que nos insertaron ese chip de robot ciudadano, que sólo obedece y agradece las migajas que caen de la mesa del corrupto.

Decimos querer a un Bukele, a un Mesías Político, pero sería cuestión de tiempo para que nosotros mismos lo juzgáramos, lo azotáramos y lo crucificáramos, no estamos preparados para cambiar y por lo que se ve, no nos interesa.

Es mi oración, que este nuevo ciclo presidencial que comienza sirva de reflexión a las nuevas generaciones, que entendamos de que no podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo, una y otra vez, que requerimos un cambio y si ese cambio no ha llegado aún, debemos prepararnos desde ya, para transformar esta nación, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Tal vez tú seas el cambio que Panamá necesita. Es tiempo de una revolución, de la Revolución de los Patriotas.