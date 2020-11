La falta de posturas claras de los partidos políticos, desincentiva la participación

En 2021 Panamá contará de seguro con ocho partidos políticos legalmente constituidos, la entrada en escena de los partidos PAIS y Realizando Metas (RM) es solo cuestión de tiempo, estas dos organizaciones al igual que los seis partidos políticos hoy existentes, tienen un tinte liberal en relación al enfoque económico, pero no parecen tener posturas claras en diversos temas, tales como el matrimonio igualitario, el aborto, política migratoria, protección o liberalización de profesiones, etc.

En Panamá, hace falta un partido político que tenga verdadera identidad y que persiga los proyectos sociales y de bienestar civil, más allá de lograr que el país tenga crecimiento económico.

En mi caso particular, y en el poco conocimiento de las ciencias políticas, me sitúo dentro del espectro político como conservador en el aspecto social y de centro derecha en el aspecto económico; esto debido a que me opongo al aborto, al matrimonio entre parejas del mismo sexo, y porque favorezco las tradiciones de nuestra estructura social, y en relación al enfoque económico, creo que en el mercado pero con una actuación oportuna y beligerante del Estado, cuando el mercado no es capaz de ofrecer el justo bienestar de los consumidores.

Es así como, al querer participar en la vida política de mi país no encuentro una organización que pueda satisfacer mis ideas políticas y donde pueda sentirme cómodo para participar. Espero que, en algún momento, personas que piensan similar a mi puedan organizarse y emprender una aventura en defensa de ideas claras y no con el afán de asaltar el erario o estar en la “papa”.

Hoy, estoy convencido que la falta de posturas claras por parte de los partidos políticos desincentiva la participación de los ciudadanos en las organizaciones políticas.

Partidos Políticos con discursos mediáticos

Esa falta de identidad de los partidos políticos, los ha llevado a que sus discursos y propuestas respondan a situación coyunturales y a las agendas que son propuestas por los principales medios de comunicación.

Hoy hablamos de Corrupción, Constituyente, etc., pero no hay tribunas donde los partidos hablen o debatan sus posturas sobre la CSS, la protección o liberalización de profesiones, y otros aspectos de fondo que son importantes para el país.

No hay partido para mí

Al concluir que no hay un partido político para mí, solo espero que pronto los conservadores podamos levantarnos en contra de las agendas “progres” que dicen luchar por las libertades y derechos, y abanderan este discurso cuando en realidad es una excusa para justificar ciertas conductas que se han hecho común.

Ante la sobreoferta liberal económica y de pseudo progresistas que tendremos a partir del próximo año, creo que se va haciendo necesario que los grupos conservadores y aquellos que creen en el equilibrio del mercado despierten.

El autor es ingeniero.