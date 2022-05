Juncá habla del fuero electoral de Martinelli y alude la existencia de una pelea político-económica

El magistrado Alfredo Juncá habló hoy (05.05.2022) del falló del Tribunal Electoral que mantuvo el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli, donde manifestó que por intereses de grupos que mantienen una pelea “político-económica” es que se dan críticas en contra del fallo del Tribunal Electoral.

El magistrado dijo que es normal que los grupos no se ven favorecidos con las decisiones “riposten”, pero que el fallo fue en derecho.

Juncá manifestó que: “Cuando a mí me llegó el expediente con el proyecto, créeme que no le hubiera dado el apoyo si no hubiese visto que realmente había una condición legal que el proyecto era correcto”.

“En el Tribunal Electoral no podemos tomar decisiones en base a la calidad de la persona, si yo recibo un expediente, y estoy viendo que algo está mal, cómo puedo pasar por alto y no cumplir con la ley”, añadió.

Frente a las declaraciones del magistrado, Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido Realizando Metas, llamó “al pan, pan y al vino, vino”, coincidiendo en que existen grupos que buscan presionar tanto al Tribunal Electoral como a la Corte Suprema de Justicia.

Camacho, manifestó, al igual que el magistrado Juncá que la justicia debe ser igual para todos, cosa que en el caso de Martinelli no ha pasado en los últimos años. “Tomo como buenas las palabras del magistrado”, añadió.