Jorge Camargo Clarke, alías “Cholo Chorrillo”, asegura que lo involucran para desviar la atención

La ya llamada “Masacre de la Joyita”, sigue generando reacciones de todo tipo. Ayer, el diario Critica, publico en exclusiva, un cuestionario respondido por Jorge Camargo Clarke, mejor conocido como “Cholo Chorrillo”. Camargo Clarke, había reaccionado previamente, en un corto comunicado, luego que una serie de audios anónimos que circularon con comentarios sobre hechos ocurridos en el centro penitenciario, que terminaron con la muerte de 15 reclusos y un número considerable de heridos; en los referidos audios, se le atribuía, haber dado la orden.

Según declaraciones al diario Crítica, Clarke señaló que desean vincularlo a la Masacre porque su nueva vida no le cayó bien a muchas personas que siguen vinculadas al pandillerismo.





“Me desean vincular a la Masacre en La Joyita porque cuando salí de la cárcel me puse a trabajar con una fundación que ayuda a los jóvenes en riesgo social a conseguirles trabajo y a darle un tratamiento de rehabilitación. Siento que al ser miembro de esa fundación a muchos no le cayó muy bien que yo tuviera contacto con la Secretaria de la Prevención Delincuencial y me tildaban hasta de sapo”, manifestó Clarke al Diario Crítica.

Según Clarke, le ha dado la cara a las autoridades. “Afuera de la cárcel no he estado escondido porque no le debo nada a la justicia ni a nadie, me he mantenido todo este tiempo siempre como un mediador de paz. Estoy tratando de cambiar mi vida, hacer las cosas diferentes por mi persona y mi familia. Debe ser una estrategia de los verdaderos responsables, con el fin de protegerse; desvían la atención para afectar las investigaciones”, indicó.

El denominado Cholo Chorrillo, al ser consultado sobre si conocía a las víctimas, manifestó que conocía a algunos, a lo que manifestó conocer a algunos. “Me da un profundo dolor con todos, me siento comprometido con todos los que están en ese lugar de tanto sufrimiento”, puntualizó.

“Yo pase por ahí y por otras cárceles muy duras y no deseo que ninguno que esté ahí pase por esas malas experiencias. Mi trabajo es tratar de reclutar para que sean miembros no de una pandilla sino de una fundación y aprendan que también se puede vivir y depender de un trabajo digno en la vida ni enemigos”, dijo el expandillero.

Cholo Chorrillo también fue consultado sobre si tenía temor por su vida y la de los suyos, a lo que señaló que confía en Dios y que no ha tenido vida de fugitivo ni la quiere tener. Clarke señaló que en algún momento es solicitado a la justicia cooperara en todo para limpiar su integridad y su nombre.

Clarke manifestó al diario del grupo EPASA, que hoy en día colabora con las autoridades por medio de una fundación y ayuda a jóvenes en riesgo social en programas de reinserción y resocialización. “Yo soy el mejor ejemplo para hacerlo porque esto me apasiona y me siento con compromiso con la juventud de Panamá” indicó.

Clark se desvinculó de la reyerta de la Joyita y dijo desconocer la causa o detonante de lo que ocasionó la masacre, al igual de supuestas alianzas entre las bandas Bagdad y MOM. Por último, el expandillero manifestó desconocer quien lidera la Bagdad.