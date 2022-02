Instalan mesa técnica de trabajo para solucionar el desabastecimiento de medicamentos

El Gobierno Nacional, bajo la supervisión del vicepresidente José Gabriel Carrizo, instaló la mesa técnica que busca solucionar el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias y hospitales del país.

«Estamos luchando contra enfermedades crónicas de los pacientes, el primer objetivo es pasar del no hay al sí hay, que la gente pueda acceder a sus medicamentos. En este momento hay gente que no accede a sus medicinas y la Caja de Seguro Social no las tiene, eso me quita el sueño»; indicó el vicepresidente Carrizo.

De acuerdo al vicepresidente «el problema (de los medicamentos) impacta enormemente en lo social, en lo económico y la salud, lo que se traduce en la paz social y explicó que «esta mesa técnica analiza, observa, recomienda y el presidente Cortizo Cohen toma las decisiones».

La mesa técnica dirigida por el vicepresidente Carrizo Jaén, estará integrada por la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, la ministra de Gobierno Janaina Tewaney Mencomo, la ministra consejera para temas de Salud Pública Eyra Ruíz, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, y el ministro consejero para la facilitación de la inversión privada, José Alejandro Rojas.

También participan la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la Contraloría General de la República, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Facultad de Medicina y Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, la Asamblea Nacional, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

El vicepresidente de la República recomendó a los miembros de la mesa técnica establecer una hoja de ruta con medidas a corto, mediano y largo plazo, para ir solucionando de inmediato el desabastecimiento de medicamentos, en beneficio de la población más vulnerable.