Indígenas celebran la clausura de la empresa Sinclair Oil en Darién

Las autoridades tradicionales de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), en rueda de prensa, anunciaron que luego de varios años de lucha, el gobierno nacional, a través del Registro Público, cerró dos folios que sustentaban la concesión de más de 341,000 hectáreas de tierras a la empresa Sinclair Oil Company en la Provincia de Darién.

Para los pueblos originarios, Emberá, Wounaan y Gunas la concesión territorial que tenía la empresa transnacional desde 1923 para exploración de petroleo, y que fue registrada como propiedad privada en el Registro Público en el año 2017, en transacciones “supuestamente sospechosas”, afectaban gran parte de la provincia de Darién, los territorios indígenas y territorios considerados áreas protegidas.

“Los pueblos originarios, todos unidos, hemos logrado este hecho histórico de cerrar la vigencia de este título de propiedad que era una afrenta a nuestros pueblos y que cercenaba el derecho a la tierra de nuestros pueblos indígenas”, sostuvo Marcelo Guerra, Presidente de COONAPIP.

En tanto Leonidas Cunampia, Cacique de la Comarca Emberá Wounaan, destacó que este cierre de la empresa Sinclair Oil es la mejor noticia recibida para su pueblo, porque representa la liberación de los límites territoriales de su comarca.

“Esta empresa nos tenía como cercado, secuestrado en nuestra propia casa, y no nos sentíamos tranquilo, pero hoy nos sentimos liberados y con la tranquilidad de que esta propiedad ya no existe y no afectará más los linderos de nuestra comarca”, señaló Cunampia.

Por su parte, Gabriel Minguisamá, Cacique de la Tierra Colectiva Emberá Wounaan, dijo que la importancia de este cierre total de la empresa Sinclair Oil, abre todas las oportunidades para que finalmente los pueblos indígenas de la región puedan lograr sus anhelados títulos de propiedad colectiva.

“Cada vez que había una solicitud de títulos de propiedad lo primero que nos decían ANATI y MiAmbiente es que no se podía hacer el proceso porque los títulos solicitados traslapaban con la propiedad de

Sinclair Oil, eso ya no existe y por ende nuestros pueblos pueden aspirar libremente a garantizar su derecho a la tierra”, destacó Miguisamá.

El abogado Atencio López, del equipo legal de COONAPIP, indicó que el Registro Público de Panamá, cerró el Folio Real (Inmueble) ubicado en Chepigana, bajo el código de ubicación 5001, con el Folio Real de Inscripción No. 5969, Asiento No. 7, que representaba una extensión concesionada de 326,000 hectáreas; y el cierre de un Segundo

Folio (Inmueble) ubicado en Pinogana con el código de ubicación 5104 e inscrito en el Folio Real No. 186, Asiento No. 4, que representaba una extensión territorial de 15,000 hectáreas.

Finalmente, la abogada Yanel Venado, dijo que luego de esta decisión del cierre de los folios de la empresa, que contó con el apoyo del Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de Energía y el Registro Público es importante que la ANATI y MiAmbiente retomen con celeridad todos los procesos de títulos de propiedad colectiva en Darién, que permita garantizar el derecho Universal a la tierra de los pueblos originarios que no habían podido lograr esta aspiración