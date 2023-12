Hulk Hogan confirma su fe en Jesucristo

El exluchador profesional estadounidense Hulk Hogan compartió este miércoles (20.12.2023) en sus redes sociales imágenes del momento en que es bautizado, confirmando su fe en Jesucristo.

Hogan de 70 años, posteó en la red X: La entrega total y la dedicación a Jesús es el día más grande de mi vida», publicó en X, junto con imágenes del bautismo. «Sin preocupaciones, sin odio, sin juicios… ¡sólo amor!.

Total surrender and dedication to Jesus is the greatest day of my life. No worries, no hate, no judgment… only love! pic.twitter.com/gB43hTcLU6

— Hulk Hogan (@HulkHogan) December 20, 2023