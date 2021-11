Gobierno Nacional conmemora los 200 años de independencia de España

Con la izada del Pabellón Nacional, por el Presidente de la República Laurentino Cortizo, se dio inicio a la celebración de los 200 años de la independencia de Panamá de España.

«Hoy es una fecha histórica porque después de todos los procesos hacia el tema de la descolonización el próximo 30 de noviembre se hará entrega del Pacto Bicentenario. Un momento histórico, inédito donde se recibieron más de 180 mil propuestas», destacó Cortizo.

«Yo me siento optimista, hoy es un día de reflexión porque a pesar de que hemos estado pasando por momentos muy difíciles, no me queda la menor duda que unidos no hay problema que nosotros no podamos vencer», manifestó el jefe del Ejecutivo.

Juan Carlos Monterrey Gómez, leyó el Acta de Independencia, en medio de la conmemoración histórica del acto independentista en la Plaza de la Independencia frente a las escalinatas de la Catedral.

Juan Carlos Monterrey Gómez, designado por el Gobierno Nacional para la lectura del Acta de Independencia, fungió como negociador líder de Panamá en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, (COP26), en Glasgow, Escocia y coordinador de la Agenda de Ambición de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), un bloque de ocho países progresistas bajo la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. En 2018, fue seleccionado por el exPresidente Barack Obama como Experto Inaugural de la Fundación Obama.

La lectura del Acta de Independencia concluyó con las notas del Himno Nacional interpretado por la Banda Republicana.