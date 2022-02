Expresidente Varela reacciona a la publicación de The New York Times sobre “Pegasus”

El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela negó, mediante un comunicado, su vinculación con la supuesta compra del sistema de inteligencia para espionaje político, Pegasus.



Varela se pronunció luego que el diario estadounidense The New York Times publicara una investigación (The Battle for the World´s Most Powerful Cyberweapon) en la que revela supuestos detalles sobre la adquisición de Pegasus durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

«La compra del sistema Pegasus se realizó en el año 2012 cuando estaba en la oposición», señalo Varela en su comunicado.

El exmandatario manifestó que nunca participó en ninguna reunión con NSO Group u otra empresa israelí para el manejo de temas de seguridad.