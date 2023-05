Javier Montenegro: debemos apoyar a aquellos que queremos hacer las cosas diferentes

1. Para nuestros lectores, ¿quién es y cómo se define Javier Montenegro?

Soy un emprendedor y me siento orgulloso de ello. Vengo de muy abajo, nací en casa de madera, y no de las bonitas, sino la de “Patio limoso y baño comunal”, pero siempre quise superarme, yo cambiaría al barrio y no el barrio me cambiaría a mí. Eso soy, un hombre humilde, trabajador, enamorado de mi esposa y mis hijos y fiel servidor de Cristo.

2. ¿De qué vive señor Montenegro?

Trabajo desde los 17 años, primero fui aseador, luego paquetero, hasta seguridad! Pero fui progresando, creciendo profesionalmente, hasta que me desarrollé en el mundo corporativo. En el 2010 inicié mi empresa de capacitación profesional y me dedico a preparar profesionales en habilidades blandas tanto en Panamá como en la región.

3. ¿Qué lo motivó a entrar a la política?

La verdad no soy político, de hecho nunca me había inscrito en un partido, pero luego de ver el detrimento moral, ético y político, sumado a la evidente falta de líderes en nuestro país, me obligó a decir, basta de mirar los toros de la barrera, es hora de hacer algo, y fue ahí que empecé a involucrarme.

4. En el espectro político, donde se sitúa: Izquierda, derecha, centro…

Estudié Letras en el Instituto Nacional y Relaciones Internacionales en la Nacional, fui instruido por lo que yo llamo: “Los mejores profesores de mi historia”. Me hablaron de todas las filosofías políticas como para entenderlas bien y darme cuenta que todas han fracasado, porque todas tienen su propia agenda. Lo que necesita Panamá no es una ideología política, sino, buena voluntad para hacer las cosas.

5. Según nuestros informantes, usted es la “ficha” del Partido PAIS en San Miguelito para llegar a la Asamblea Nacional, ¿para qué quiere ser diputado?

Bueno, yo no me llamaría ficha, pues como sabes, aún estamos en veda, pero si te puedo decir que estoy en la línea de partida, cuando llegue el momento correré. En cuanto a si soy el mejor, no puedo decir eso, existen en PAIS, una calidad de aspirantes buenos y decentes que de verdad quieren hacer las cosas bien. Si nos dan la oportunidad, seguro que cambiamos este país para bien.

6. ¿Es verdad que PAIS es el partido de los evangélicos?

Nuestro partido es un movimiento incluyente, tenemos profesionales, empresarios, emprendedores, y claro, una gran mayoría son Cristianos católicos y evangélicos que se han atrevido a dar el salto a la política por el bien de Panamá.

7. Sabemos qué dirige un movimiento denominado Todos Somos Uno, ¿puede explicarnos de qué se trata?

La Coalición Todos Somos Uno (TSU) nace del deseo de Jesús de que todos estemos unidos, pues en la unidad está la fuerza. Ahora bien, tenemos convicciones firmes en la defensa de la familia, la niñez, y la vida, y todo el que cree en estos principios es bienvenido al movimiento.

8. Pero, ¿TSU es de PAIS o es un movimiento independiente? ¿El nuevo VAMOS?

a. TSU es un movimiento independiente que nació en PAIS, claro, hay personas que gustan de la estructura y organización de un partido, pero otros, no quieren relacionarse ni inscribirse en uno, pero creen en nuestros principios, y en los aspirantes que representan la Coalición y quieren apoyar desde sus respectivas esferas. Todos ellos son bienvenidos.

9. Coméntenos algunas de sus propuestas si alcanza la Asamblea Nacional

Déjame mencionarte dos:

i. Queremos darle a la juventud un papel preponderante a nivel profesional, darles la oportunidad de tomar ese relevo generacional que les corresponde, mediante capacitación y oportunidades de trabajo que les permitan ganar experiencia y con el tiempo renovar la fuerza laboral del país.

ii. Queremos proponer más y mejores oportunidades para los emprendedores, mediante capacitación e inversiones controladas que los ayuden desde su formalización, hasta el desarrollo de su crecimiento como empresa, ya sea contratando más mano de obra, cotizando en el seguro y aportando al fisco.

10. Sabemos que PAIS cocina una alianza con CD y el Panameñismo, ¿a quién prefiere a la cabeza, Roux o Blandón?

Creo que aún es muy pronto para saberlo, ninguno ha hecho sus primarias y toca ver como se mueve el cambiante escenario político. Aún queda mucha tela por cortar.

11. ¿Cómo ve esa batalla por las curules de San Miguelito… los candidatos a batir?

La población de San Miguelito ya lo sabe. Nadie les echa cuento, saben quien trabaja y quién no, quien hace y quien habla. Aún no se definen con claridad los candidatos, pero lo bueno es que en el 2024 al electorado ya no lo van a engañar.

12. Y la batalla presidencial, ¿cuál es su lectura de los próximos comicios generales?

Tenemos grandes fuerzas, y solo así se ganará la presidencia, el que quiera ir sólo no llegará. En este caso, parto del hecho histórico de que en Panamá ningún partido repite, eso ya descarta uno, luego, quedan dos bandos partidistas y uno independiente, si hacen bien su trabajo, de ahí saldrá el presidente en el 2024. Los demás no creo que lleguen.

13. Para cerrar ¿Un mensaje que le quiera enviar al electorado de San Miguelito?

En el 2024, habrá 5 minutos en los que tendrán el poder de decidir quien dirigirá los destinos del país y nuestro distrito. Nos toca dejar la emoción de lado, el “que hay pa´ mi” a parte, pues nada de eso resolverá nuestros problemas a largo plazo. Debemos mirar con luces largas, y apoyar a aquellos que queremos hacer las cosas diferentes y que sólo necesitan una oportunidad. Ese será el momento, no antes, no después, 5 minutos y el destino de nuestro país puede cambiar para bien. Votemos bien.