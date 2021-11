Elecciones 2024, con un favorito que es capaz de transferir la intención de voto

A menos de dos años y medio para los comicios de 2024, ya se ventilan en los diferentes programas de opinión, tanto televisivos como radiales, diferentes análisis electorales y todos coinciden en algo, que el claro favorito para la ganar la presidencia es el expresidente Ricardo Martinelli, presidente del colectivo Realizando Metas (RM).

Este domingo (21.11.2021), el analista Jaime Porcell, señaló que Ricardo Martinelli concentra un porcentaje de adhesión impresionante, asegurando que la bandera de RM es muy fuerte. Además, manifestó que la gente siente nostalgia del gobierno 2009-2014, y recordó que la llamada desde el “teléfono público del Renacer” disparó en las pasadas elecciones a Rómulo Roux, por lo que podría ser transmisible la simpatía a un eventual candidato de Ricardo Martinelli, si este no alcanza la candidatura.

Las declaraciones de Porcell, estuvieron antecedidas por comentarios (en otro panel) del exmandatario Ernesto Pérez Balladares, quien dijo que Martinelli no será candidato y si logra la candidatura no ganará. Sobre esto, Porcell dijo: “Yo quisiera que me mostraran la bolita de Cristal para ver el futuro”, “Presente, lo tiene Ricardo Martinelli”, aseguró al referirse al favoritismo electoral.

Según las encuestas de opinión hasta ahora conocidas, Martinelli lidera la intención de voto con más del 40% y tras su absolución del segundo juicio por el caso pinchazos, sus adversarios políticos han hablado públicamente de la necesidad de una gran coalición para poder vencerle.

Camacho responde a Pérez Balladares

Tras las declaraciones de Pérez Balladares, este medio consultó a la oficina de prensa de Ricardo Martinelli, quien, a través de Luis Eduardo Camacho, señaló que los comentarios de un personaje impopular como “El Toro” lo que hace es proyectar más a Martinelli, ya que la figura del exmandatario PRD es la versión masculina de Balbina Herrera.

“El nivel de impopularidad de Pérez Balladares es igual al de Balbina, y sus palabras causan el mismo efecto: más popularidad a Martinelli”, aseguró el también secretario general de Realizando Metas.

Camacho recordó que el exmandatario PRD ya falló una vez cuando manifestó que Martinelli sería condenado en el segundo juicio por el caso pinchazos.

«Después de alcanzar la presidencia con la bandera PRD, el Toro va de fracaso en fracaso, fracasó en la reelección, luego en su elección por convencionales donde no ganó ni en su corregimiento, y luego fracasó en las primarias PRD de 2019 al llegar detrás de la ambulancia. Ha perdido la brújula política», sentenció Camacho.