El fallido traslado a Nicaragua; ¿era un trampa?

El expresidente Ricardo Martinelli denunció que el fallido intento de viajar a Nicaragua para recibir asilo fue una “vil trampa” orquestada, según él, para perjudicarlo políticamente y poner en riesgo su vida. En declaraciones publicadas en su cuenta de Instagram, Martinelli reaccionó airadamente tras confirmarse que el salvoconducto que le permitiría salir del país expiró sin concretarse su traslado.

“Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado, me estaban dando una supuesta salida y por otro lado me querían joder inventando una serie de cosas”, expresó el exmandatario, actualmente asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá.

Martinelli señaló: “con esta gente no se puede confiar”, aludiendo a supuestas maniobras para evitar que se concretara su salida hacia Managua. “Lo que te digan míralo y analízalo muy bien porque no tienen palabra. Como no tienen palabra, tampoco son leales y son gente que te la hace a la entrada o a la salida”, agregó. Incluso aseguró que su vida estaba en peligro: “Lo que me querían hacer era matarme”, dijo el máximo líder del partido oficialista, Realizando Metas (RM).

El traslado, que dependía de un salvoconducto otorgado por el Gobierno Nacional, venció a la medianoche del jueves 3 de abril tras una prórroga de 72 horas. Durante ese período, se esperaba la confirmación oficial de Nicaragua para recibir a Martinelli como asilado territorial, sin embargo, esta nunca se concretó.

La Cancillería panameña informó mediante comunicado que “como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el gobierno de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento”.

A pesar de ello, el Gobierno de Panamá aclaró que el reconocimiento del asilo diplomático concedido por Nicaragua sigue en vigor y será respetado, aunque sin salvoconducto, Martinelli no podrá salir del país legalmente. Por el momento, el exgobernante continúa dentro de la sede diplomática nicaragüense, en una situación de estancamiento legal y político.