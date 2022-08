El ayuno intermitente, ¿moda o realmente funciona?

El ayuno intermitente se ha popularizado en los últimos años como una de las alternativas para el control de peso o como un estilo de vida saludable, en este articulo describimos de qué se trata y algunos comentarios de sitios especializados sobre sus ventajas y desventajas.

Según el portal Mayo Clinic, el ayuno intermitente no es más que la interrupción de la ingesta de alimentos por un periodo de tiempo, que va desde establecer un tiempo para alimentarse (8 horas) en un mismo día, ayunos en días alternos o también cinco días de alimentación por dos días de ayuno completo.

¿Pero la gran pregunta es, realmente el ayuno intermitente funciona?, sobre esta pregunta algunas investigaciones sugieren que este tipo de ayuno es más beneficioso que otras dietas para reducir la inflamación.

Según cita Mayo Clinic, la dieta intermitente podría resultar beneficiosa frente a enfermedades como Alzheimer, artritis, asma, esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular, pero durante la adopción del ayuno las personas podrían sufrir hambre, fatiga, insomnio, náuseas y dolores de cabeza durante la adaptación, que podría darse en un mes.

Es importante dejar claro que este ayuno no es recomendable para todas las personas, por lo que antes de iniciarla es importante visitar a un especialista o médico de cabecera.

Ventajas y desventajas

Entre las ventajas que supone la dieta intermitente están la regulación del colesterol, posibles mejoras de los niveles de insulina, optimización de la azúcar en sangre y el control de la sensación de hambre.

Entre los riesgos se encuentran la pérdida de masa muscular, trastornos estomacales, disminución de la capacidad aeróbica, debido a la reducción de ingesta energética, entre otros.

Para que sea efectivo, este ayuno debe estar acompañado de una dieta balanceada y que las ingestas no sean exageradas o de alimentos que no contribuyen con el bienestar, como por ejemplo la comida chatarra.

Un individuo entrevistado por este medio relató que, este año (2022) tras realizarse un examen general registró niveles altos de colesterol (255 mg/dl), y tras un mes de ayuno intermítete obtuvo una disminución importante (209 mg/dl), sin ejercicios físicos ni medicamentos. El valor normal es 199 mg/dl.

“Eliminé frituras y sodas de mi alimentación, solo tomaba agua y café. Me alimenté entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m., pero no abandoné los carbohidratos; creo que la dieta pudo ser mejor, pero de igual manera bajé 6 libras. Seguiré con esto”, manifestó.

Si bien es cierto el relato no es una prueba científica, hace parte de las experiencias de las personas que han decidido someterse al ayuno intermitente.

Ya sabes antes de iniciar este ayuno, consulta a tu médico.

