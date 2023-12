Edison Broce acusa a Mayer Mizrachi por dar “respuestas tendenciosas” en su contra durante una entrevista

El candidato a la alcaldía de Panamá, Edison Broce expresó su descontento con las respuestas dadas por uno de sus oponentes electorales, el empresario Mayer Mizrachi, quien fue entrevistado por la periodista Adelita Coriat.

«Yo no he negociado nada a puerta cerrada. Me puse a disposición de cualquier partido que quisiera postularme a la Alcaldía de Panamá». @Mayer en el #Polígrafo de @EstrellaOnline junto a la periodista @adelasaltiel .



A través de la red social X (antes Twitter), Broce acusó a Mizrachi de tergiversar la realidad y buscar perjudicarlo con comentarios tendenciosos.

Broce, actualmente diputado y candidato por el Movimiento Otro Camino (MOCA), se refirió directamente a Mizrachi, destacando varios puntos que considera injustos y poco claros en la entrevista que diera el empresario.

Broce hizo hincapié en que su decisión de no aceptar la oferta para buscar la postulación de Ricardo Martinelli (RM) o Martín Torrijos fue una elección personal y no una imposición externa.

“No le debo mi postulación a NADIE más que a las +57 mil personas que me firmaron”, afirmó Broce, destacando su independencia en la toma de decisiones.

Broce también desmintió la afirmación de Mizrachi de que se puso a disposición de los partidos para ser postulado, calificándolo de “farsa” ya que, según Broce, los partidos ya habían realizado sus postulaciones, excluyendo a RM y Martín.

Otro punto de discordia fue el presunto apoyo condicionado de Mizrachi hacia RM.

Edison Broce describió como una “oferta osada e improvisada” de Mizrachi para la vicealcaldía, realizada días antes de la fecha límite, a personas que le apoyaban.

Mayer, el problema no es que me mencionen en tu entrevista, sino tu respuesta tendenciosa que busca dejarme mal.

1. No acepté tu oferta de buscar la postulación de RM ni de Martín Torrijos, por DECISIÓN PROPIA, no porque ‘no me dejaran’ como dices en la entrevista. No le debo mi…

— Edison Broce (@EdisonBroce) December 17, 2023