Costa Rica se incorpora a la OCDE, el club de los «países ricos»

Costa Rica se convirtió en el país número 38 en ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y acompaña ahora a México, Chile y Colombia, como las naciones latinoamericanas en ingresar al “club de los países ricos”.

El vecino país, necesitó de alrededor de una década para ingresar en la organización, que asegura, reúne a los países con mejores prácticas en varios aspectos, sobre todo político y social.

El país centroamericano formalizó su adhesión a la OCDE este martes, llegando primero que otros candidatos de la talla de Brasil, Argentina y Perú.

Costa Rica es un país reconocido internacionalmente por su longeva democracia, paz y políticas ambientales.

📣The #OECD welcomes Costa Rica as its 38th Member.#CostaRica becomes the fourth Member country from the Latin American and Caribbean region to join, following Mexico, Chile and Colombia.

