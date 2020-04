CORONAVIRUS. Vacuna desarrollada en Reino Unido podría estar lista en septiembre

El COVID-19 ha cobrado la vida de más de 107 mil personas en el mundo, según ha reportado la Universidad Johns Hopkins, las potencias China y Estados Unidos buscan obtener la vacuna que permita detener la pandemia, sin embargo, parece que en Reino Unido, donde también se busca desarrollar la vacuna, se habla que la misma podría estar lista en septiembre 2020.

Según The Times, Sarah Gilbert, profesora de vacunología de la Universidad de Oxford, la vacuna podría estar lista para uso público para el otoño europeo (septiembre).

En sus declaraciones, Gilbert explicó el proceso por el que pasará la vacuna, señalando que el ensayoclínico puede comenzar con 500 personas en la primera fase, que se centraría en adultos sanos de entre 18 y 55 años.

La fase 2, ampliaría el rango de edad, de 55 a 70 años o más. Según la científica: “Estamos buscando la seguridad en el grupo de mayor edad, esperamos ver respuestas inmunológicas más débiles”.

Según The Times, la primera versión de la vacuna estará lista para entrar en ensayos clínicos en dos semanas.

