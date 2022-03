Conoce los emparejamientos de cuartos de final de la Liga de Campeones

Tras llevarse acabo el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) se conocieron los emparejamientos de los cuartos de final, cuyos juegos de ida se llevarán a cabo el martes 5 y el miércoles 6 de abril, mientras que los compromisos de vuelta se celebrarán el martes 12 y el miércoles 13 de ese mismo mes.

Chelsea (Inglaterra) vs. Real Madrid (España), Manchester City (Inglaterra) vs. Atlético de Madrid (España), Villarreal (España) vs. Bayern Múnich (Alemania) y el Benfica (Portugal) vs. Liverpool (Inglaterra), serán las batallas que se librarán en cuartos.